Емілі Ратажковскі сплутала Україну з Росією: подробиці інциденту

Американська модель Емілі Ратажковскі, яка часто публікує свої еротичні фото у мережі, знялася для обкладинки українського глянцевого журналу Harper's Bazaar. Однак дівчина сказала шанувальникам, що це російське видання.

Фото обкладинки глянцю Ратажковскі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У підписі модель позначила сторінку російського Harper's Bazaar. Також у підписі Емілі подякувала "Harper's Bazaar Russia" не зважаючи на те, що видання, для якого вона знялася, є українською версією.

Шанувальники у мережі обурилися після публікації і в коментарях зазначили, що "Україна – не Росія".

"Україна і Росія – дві різні країни", "Навряд чи вона знає, де розташована Україна", "Як ти можеш бути на обкладинці і не знати, для якої країни. Серйозно, це красиві фотографії, але це сумно і тупо", – пишуть користувачі.



Емілі Ратажковскі / Скріншот / Instagram / @emrata

Інші шанувальники почали підтримувати модель, адже на обкладинці усе написано російською мовою, а не українською.

"Емілі зазначила, що це Росія і українських слів ніде немає на обкладинці", "Емрата (Емілі Ратажковскі, – LifeStyle 24) думає, що це російський журнал, навіть зазначила його на фото", "Мені цікаво, чому на українському журналі пишуть російською?" – наголошують Інтернет-юзери у підписах до фото на сторінці Емілі та українського видання Harper's Bazaar.