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Емілі Ратажковскі у топі з відвертим декольте похизувалася стрункою фігурою: запальне відео

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Емілі Ратажковскі поділилася запальним відео / Instagram / @emrata

Сексапільна Емілі Ратажковскі знає, як викликати ажіотаж серед підписників. Навіть, перебуваючи на карантині, вона публікує гарячі фото та відео. На черговому ролику модель похизувалася спокусливою фігурою та продемонструвала відверте декольте.

Зваблива та пристрасна Емілі не соромиться показувати оголене тіло в еротичних зйомках. Навіть в час самоізоляції знаменитість активно публікує відверті фото та відео. Поки весь світ зупинився через пандемію коронавірусу, Ратажковскі намагається хоч якось порадувати прихильників. Днями вона поділилася танцювальним роликом.

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На відео чарівна Емілі позує у білому топі на довгий рукав та з глибоким декольте. Таке вбрання гарно підреслило струнку та спортивну фігуру моделі, а також її привабливі форми. Поєднала верх з сірими штанами. Її вуха прикрашали сережки-кільця.

На обличчі зірка зробила макіяж з чорними стрілками на повіках та нюдовим блиском на губах. Волосся Ратажковскі рівно вклала. Також увагу привертає її неймовірний погляд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Емілі Ратажковскі
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