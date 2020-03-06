Емілі Ратажковскі у зйомці для бренду білизни: гарячі фото

Одна із найпопулярніших американських моделей Емілі Ратажковскі позує не тільки у рекламних кампаніях світових брендів одягу, а й вже встигла створити власний бренд нижньої білизни Inamorata. Успішна бізнес-леді знімається в еротичних фотосесіях та сама демонструє свою продукцію. Днями вона презентувала нову модель білизни.

Зваблива та пристрасна Емілі Ратажковскі не соромиться публікувати відверті світлини. Вона охоче показує свою сексуальність та привабливість, підкреслює струнку фігуру. Емілі знає, як створити обговорення навколо своєї особистості, тому часто у рекламних фотосесіях для свого бренду позує сама. Днями на сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала серію кадрів, на яких постала в мереживній білизні Inamorata.

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На фото Ратажковскі зображена в пікантному вбранні смарагдового кольору, який дуже пасує їй. Вона разом із ще однією дівчиною показує свої привабливі форми. Оскільки Емілі також бере участь у зйомках, її бренд набуває ще більшого розголосу серед жіночої аудиторії.

Модель розпустила волосся, а на обличчі видно легенький макіяж. Вся увага переноситься на рекламну продукцію Inamorata та сексуальні фігури дівчат, що є на фото.



Емілі Ратажковскі в нижній білизні / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі позує у рекламному кампейні / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі знялася у рекламному капейні власної білизни / Instagram / @emrata