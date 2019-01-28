Емілі Ратажковскі зі своїм чоловіком приміряли куртки від українського бренду: милі фото

700
Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram/ @emrata

Американська модель та акторка Емілі Ратажковскі знаменита своїми ефектними фото в соціальній мережі Instagram. Однак цього разу вона замилувала шанувальників мили знімками зі своїм чоловіком. Для прогулянки пара обрала яскравий couple look.

Нещодавно 27-річна Емілі Ратажковскі показала шанувальникам відео, на якому вона разом зі своїм чоловіком відтворює запальний танець, тепер зірка потішила новими сімейними фото.

Читайте також: Емілі Ратажковскі приголомшила виходом на The Art of Elysium: яскраві фото

Нові світлини американська модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Модель і її чоловік Себастьян Бір-Маклард вирішили прогулятися містом в подібних образах. Зірка Instagram обрала яскраво-червону куртку з поясом, який вдало підкреслював її тонку талію, а її обранець – верхній одяг звичайного фасону. Що важливо, обидва вбрання були від українського бренду IENKI IENKI.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі зі своїм чоловіком / Instagram / @rainbowwave_ltd

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі зі своїм чоловіком / Instagram / @emrata

Що відомо про одруження Емілі Ратажковскі? 27-річна модель і акторка вийшла заміж за актора та продюсера Себастьяна Бір-Макларда в лютому 2018 року. Пара зустрічалася лише декілька тижнів перед тим, як наважилися піти під вінець. На вінчанні Емілі Ратажковскі з'явилася в незвичному для нареченої вбранні. Традиційну білу сукню модель замінила гірчичним костюмом від Zara і чорним капелюшком.

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
1514
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1068
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 1737
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
3761
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 2333
Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
24 січня 22:01 Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
2986
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук