Емілі Ратажковскі зі своїм чоловіком приміряли куртки від українського бренду: милі фото

Американська модель та акторка Емілі Ратажковскі знаменита своїми ефектними фото в соціальній мережі Instagram. Однак цього разу вона замилувала шанувальників мили знімками зі своїм чоловіком. Для прогулянки пара обрала яскравий couple look.

Нещодавно 27-річна Емілі Ратажковскі показала шанувальникам відео, на якому вона разом зі своїм чоловіком відтворює запальний танець, тепер зірка потішила новими сімейними фото.

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Нові світлини американська модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Модель і її чоловік Себастьян Бір-Маклард вирішили прогулятися містом в подібних образах. Зірка Instagram обрала яскраво-червону куртку з поясом, який вдало підкреслював її тонку талію, а її обранець – верхній одяг звичайного фасону. Що важливо, обидва вбрання були від українського бренду IENKI IENKI.



Емілі Ратажковскі зі своїм чоловіком / Instagram / @rainbowwave_ltd



Емілі Ратажковскі зі своїм чоловіком / Instagram / @emrata

Що відомо про одруження Емілі Ратажковскі? 27-річна модель і акторка вийшла заміж за актора та продюсера Себастьяна Бір-Макларда в лютому 2018 року. Пара зустрічалася лише декілька тижнів перед тим, як наважилися піти під вінець. На вінчанні Емілі Ратажковскі з'явилася в незвичному для нареченої вбранні. Традиційну білу сукню модель замінила гірчичним костюмом від Zara і чорним капелюшком.