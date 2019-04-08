Емілі Ратажковскі засвітила груди в шовковій сукні з екстремальним декольте: фото

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі стала однією з гостей весілля дизайнера Марка Джейкобса і Чарлі Дефранческо. Гучна вечірка відбулась 6 квітня в Нью-Йорку, де були запрошені багато знаменитостей. Серед них покрасувалась і Емілі разом зі своїм чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом.

Для закритої від преси події 27-річна модель одягнула шовкову сукню жовтого кольору, що чудово пасувала до її смаглявої шкіри, темнового волосся та карих очей. Плаття довжини міді мало не лише оголені плечі, а й відверте декольте, яке складалось з двох підв'язаних частин тканини і акуратно зав'язувалось на шиї. 

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Емілі Ратажковскі
Розкішна Емілі Ратажковскі на весіллі Марка Джейкобса / Instagram / @emrata

Свій гарячий образ Емілі доповнила золотистими босоніжками та мателічним клатчем.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі з відвертим декольте / Instagram / @emrata

Користувачі соцмереж також відмітили її стильні кільця сережки, високо підбірану і дещо розхристану зачіску та яскравий макіяж. Емілі виглядала просто незрівнянно поруч з коханим чоловіком, який на весіллі віддав перевагу чорному костюму, білій сорочці і черевикам.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі і її чоловік Себастьян / Instagram / @justjared

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Теги: LifeStyle Мода Еротика Новини LifeStyle Емілі Ратажковскі
Джерело: LifeStyle 24
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