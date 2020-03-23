Емілі Ратажковскі засвітила оголені груди: спекотне фото

Карантин впливає на усіх. Відомій американській модель Емілі Ратажковскі довелося змінити еротичні фотосесії на затишні фото з дому. Днями зірка опублікувала архівну світлину, на якій засвітила оголені груди.

Емілі Ратажковскі не зраджує традиції та продовжує поширювати гарячі кадри. На її сторінці в інстаграмі з'являються спокусливі знімки з дому, а також архівні світлини з фешн-фотозйомок. Емілі поділилася відвертою світлиною, на якій продемонструвала усю свою сексуальність.

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Моделі, які звикли показувати свої форми на подіумах, позувати у рекламних кампаніях відомих брендів чи зніматися в еротичних фотосесіях для глянців, тепер розповідають прихильникам, чим займаються вдома на самоізоляції. Або ж є ще один варіант – радувати шанувальників архівними фото.

Пристрасна Емілі Ратажковскі поділилася саме таким кадром. Вона позує у чорних штанах та без кофти. Оголені груди знаменитість прикрила руками. Її волосся вкладене в легкі локони, а на обличчі сяє макіяж в природних тонах. Проникливий погляд Емілі заворожує.