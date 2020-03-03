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Емілі Ратажковскі засвітила звабливі сідниці в купальнику: фото 18+

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Модель Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Відверта та пристрасна Емілі Ратажковскі завжди знаходить час для сексуальних фото. Зірка, не соромлячись, демонструє свої принади, публікуючи спекотні кадри. На чергових знімках дівчина засвітила свої звабливі сідниці у жовтому купальнику.

Популярна англійська акторка та модель Емілі Ратажковскі позує не тільки для рекламних кампаній фідомих брендів, а й робить домашні еротичні фотосесії. На своїй інстаграм-сторінці красива брюнетка ледь не щодня ділиться гарячими фотографіями.

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Емілі Ратажковскі належить до тих дівчат, які не соромляться оголюватися на камеру. Робить це не лише під час роботи моделлю, але й у вільний час. На її акаунті можна побачити багато світлин з дому, відпочинку та еротичних фотосетів.

На кадрі, який Емілі днями поширила, вона зображена біля дзеркала. Одягнена в жовтий купальник з принтом власного броенду Inamorata. Сексапільна Ратажковскі демонструє свої звабливі сідниці. Волосся знаменитість зібрала в акуратну зачіску, а на обличчі зробила легкий макіяж. Серед прикрас на ній є невеликі сережки-кільця.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Також є світлина, на якій вона хизується пишними грудьми. Там вона стоїть на ліжку в піжамі жовтого кольору з глибоким декольте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Емілі Ратажковскі
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