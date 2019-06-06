Емілі Ратажковскі знялась у рекламі власного білизняного бренду: гарячі фото

Американська топ-модель і акторка Емілі Ратажковскі відмінно реалізувала себе як дизайнер. Та хто ж краще прорекламує її вироби, як не сама манекенниця: у новій рекламі зірка знялась одна та похизувалась стрункою фігурою.

З часу створення бренду Inamorata минуло понад 2 роки, тому бізнес Емілі Ратажковскі вже давно пережив перші кризи та наразі є одним із найпопулярніших у США. Ідея для створення лінії купальників зародилась у моделі після того, як чимало жінок нарікали в її блозі на свої фігури. Емілі вирішила переконати кожну, що жінка красива у будь-яких формах та не повинна соромитись свого тіла. Таку ідею Ратажковскі активно пропагує у власних розробках. Вбрання знаменитої манекенниці – сексуальні та досить розкуті.

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Днями Емілі Ратажковскі представила нову колекцію свого одягу. Для реклами вона вирішила не запрошувати моделей, вбравши почергово кожен із виробів.

Всі ваші улюблені стилі. Всі нові крої та кольори. Ласкаво прошу до літа 2019 року, пані,

– грайливо анонсувала Емілі Ратажковскі.

Рекламу модель зробила у стилі 90-их. Емілі Ратажковскі показала суцільні купальники із сексуальною зоною декольте, бікіні в горошок та однотонний неоновий купальник. Окрім цього, зірка приміряла вбрання з трендовим анімалістичним принтом. У фотосесії Емілі Ратажковскі обирала грайливі пози, що додавало спекотності реклами.



Емілі Ратажковскі у новій рекламі / Instagram / @inamoratawoman, @emrata