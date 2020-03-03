Емілія Кларк показала елегантний образ у чоботях, як у Вікторії Бекхем

Популярна британська акторка, зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк завжди виглядає стильно. Днями вона потрапила в об'єктиви камер папараці на вулицях Лондона, де вкотре продемонструвала образ з чоботами, схожими на ті, що любить носити Вікторія Бекхем.

Британська красуня знає, як привернути до себе увагу. Вона прогулювалася вулицями Лондона, коли її побачили репортери. Зірка зраділа зустрічі з журналістами і усміхнено позувала. Для такого буденного виходу Емілія обрала досить елегантне вбрання, яке ще раз підкреслило її вишуканий смак.

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Емілія Кларк відома роллю Дейнеріс Таргарієн у культовому серіалі "Гра престолів". Нещодавно вона порадувала прихильників новою роллю у святковому фільмі "Щасливого Різдва", який презентували в українських кінотеатрах на початку січня. Зірка завжди виглядає неперевершено, як у кінопроєктах, так і в житті.

В Лондоні акторка була одягнена у коричневе пальто, трикотажний светр і чорну спідницю довжини міді з високою талією та широким поясом на ній. Таке вбрання поєднала із бордовими шкіряними чоботами на підборах, які схожі на ті, що любить носити відома дизайнерка Вікторія Бекхем.

33-річна знаменитість тримала у руках сумочку від Louis Vuitton. На обличчі були сонцезахисні окуляри та легенький макіяж. Її вуха прикрашали невеликі сережки-кільця. Волосся Кларк вклала в легкі локони.



Емілія Кларк у чоботях, як у Вікторії Бекхем / Фото: Getty Images



Дизайнерка Вікторія Бекхем в чоботах / Instagram / @victoriabeckham



Емілія Кларк з сумкою від Louis Vuitton / Фото: Getty Images