Емілія Кларк розповіла, хто найважче пережив критику фіналу "Гри престолів"

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Емілія Кларк в ролі Дейнеріс Таргарієн у "Грі престолів"
Емілія Кларк в ролі Дейнеріс Таргарієн у "Грі престолів" / HBO

Британська кіноактриса Емілія Кларк, яка зіграла одну з головних ролей у фентезійному серіалі "Гра престолів", зізналась, що негативні оцінки та судження зі сторони фанатів найважче сприйняли творці стрічки – Девід Беніофф та Деніел Вайс.

32-річна актриса зазначила, що за власними проблемами не встигла відчути на собі всю критику глядачів серіалу, як це натомість відчули автори серіалу.

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Я була дуже зайнята останнім часом і зосереджена на своїх особистих відчуттях, тому не приділяла особливої уваги негативним оцінками глядачів. Єдине, від чого мені стало дійсно, щиро сумно, так це від того, що Девід Беніофф і Ден Вайс – мої дуже близькі друзі, тому я співпереживаю їхньому горю. Для них це дійсно велике розчарування,
– поділилась виконавиця ролі Дейнеріс Таргарієн у виданні Daily Telegraph.

Емілія Кларк додала, що намагається не перевіряти новиними з власним ім'ям у пошуковику, адже не бачить у цьому сенсу.

"Я не гуглю своє ім'я. Я не читаю відгуки. Це абсолютно безглуздо, адже я можу почути, як схвальні коментарі на свою адресу, так і скажено неприємні речі. Навіщо надавати значення цим крайнощам в інтернеті?" – наголосила зірка, додавши, що всім гладачам неможливо догодити, тому її гріє думка, що в кінцевому результаті фінал "Гри престолів" не зміг би всіх ощасливити.

У кожного буде своя думка, і кожен має на це повне право. Це мистецтво, і його потрібно аналізувати і сприймати так, як вам хочеться. Це погано, що кінець серіалу був не таким, на який сподівалися люди. Але я щиро вірю, що ми ніколи не зробили б щасливими всіх,
– підсумувала вона.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Серіал містив усього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Гра престолів
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