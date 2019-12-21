Емілія Кларк розповіла про безтактність своїх прихильників і дала кілька порад

Популярна британська акторка, яка стала відомою завдяки ролі Дейнеріс Таргарієн у серіалі "Гра престолів", нагадала шанувальникам про особистий простір зірок. Вона пригадала прикрий випадок, який стався з нею в аеропорту. Дівчині довелося відмовити шанувальнику у фото, через наступ панічної атаки.

33-річна Емілія Кларк перенесла дві операції з видалення аневризми та боролась із симптомами недуги під час зйомок дебютного сезону "Гри престолів". Акторка зізналася, що цей етап життя виявився найскладнішим, адже вона молилася, щоб ніхто не впізнав її під час лікування в одній з американських клінік.

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Зірка досі потерпає від проблем зі здоров'ям. Нещодавно вона розповіла про випадок, який трапився з нею в аеропорту. Через моральне і фізичне виснаження дівчина відчула напад панічної атаки. І саме в цей момент прихильник, який впізнав акторку, попросив її про фото.

Я не можу дихати, мені дуже шкода,

– тактовно відповіла знаменитість.

Емілія Кларк пояснила, що кожна людина рівноправно потребує поваги. Вона зауважила, що перш ніж звернутися до кумира з проханням про фото, варто налагодити контакт і хоча б назвати своє ім'я. Адже зірки теж мають право на особисте та прагнуть не лише віддавати свою енергію, а й отримувати її взамін.

Нагадаємо, що Емілія Кларк вирішила не приховувати свого діагнозу від творців "Гри престолів". Тому після того, як її затвердили на роль, знаменита британка розповіла про недугу та її загострення. Однак це не повпливало на рішення продюсерів, а секрет Емілії вирішили навіть не розповідати знімальній групі.