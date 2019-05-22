Емілія Кларк розповіла, що слухала промови Гітлера перед зйомками "Гри престолів"

Фінальна серія "Гри престолів" вийшла вже кілька днів тому, а герої епізодів досі розповідають про те, як проходили зйомки останніх епізодів. Емілія Кларк, яка грала одну з головних героїнь, зізналася, як готувалася до промов перед камерою і хто був її так званим наставником.

Прихильники серіалу "Гра престолів" досі обговорюють завершення серіалу і один з найяскравіших моментів фінального епізоду. Емілія Кларк, яка виконала роль Дейєнеріс Таргарієн, дала інтерв'ю іноземному виданню Variety, в якому зізналася, як готувалася до нього і що дивилася перед тим, як вийти на знімальний майданчик.

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Голлівудська акторка розповіла, що до епічної промови, яку вона проголосила наприкінці фінальної серії, вона готувалася доволі дивно. Аби виглядати більш впевнено вона переглядали відеоролики, на яких публічно виступали світові диктатори і лідери думок, серед яких був Адольф Гітлер.

Перш ніж вимовити всі ці промови на вигаданих мовах, я подивилася багато відео (тепер мені це здається кумедним) за участю диктаторів і світових лідерів, які говорять іншою мовою, і, не знаючи мови, намагалася зрозуміти, що вони говорять,

– зізналася Емілія Кларк.

Також вона з радістю сказала, що їй це вдалося. Зірка зазначила, що репетирувала момент зі своєю промовою до опівночі кожного дня, без права на перерву. Однак наполеглива праця дала свій результат. В день, коли розпочалися зйомки, вона проголосила її впевнено, без запинок і вся знімальна група з першого дубля відзняла цей момент.