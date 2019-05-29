Емілія Кларк відмовилася від головної ролі у "50 відтінків сірого" через сексуальні сцени

Зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк зізналася, що їй пропонували чимало ролей у популярних голлівудських кінострічках. Однією з них була картина "50 відтінків сірого". Проте британська акторка відмовилася від пропозиції через надто велику кількість відвертих сцен.

Серіал "Гра престолів" приніс Емілії Кларк неабияку популярність. Паралельно вона знімалася у кількох голлівудських проектах і водночас отримувала чимало пропозицій щодо інших фільмів. Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, акторці пропонували головну роль у популярному фільмі "50 відтінків сірого", але вона вирішила відмовитися від неї.

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Причиною цьому стала надто велика кількість відвертих сцен у романі письменниці Еріки Леонарди Джеймс. Як зізналася Емілія Кларк, вона до цього не була готова.

Сем Тейлор-Джонсон – просто чарівниця. Я люблю її і я вважаю її бачення цієї історії прекрасним. Але останній раз, коли я постала оголеною перед камерою – у "Грі престолів". І це було дуже давно. Після цього єдине питання, яке мені задавали, стосувалося цієї сцени. І це до біса дратувало. Адже я зробила це заради свого персонажа, а не для того, щоб показати якомусь хлопцеві свої груди, ну заради Бога,

– прокоментувала свою роль у "Грі престолів" та ставлення до еротичних сцен Емілія Кларк.

А після цього 32-річна британська акторка додала, що відмовила команді, яка працювала над фільмом "50 відтінків сірого" саме через те, що за сюжетом вона повинна була б зніматися у багатьох відвертих картинах. За її словами, її це налякало.

Тому я чесно сказала їй, що я не можу. Адже тут мова йде про чуттєвість і секс, а також про те, щоб я була голою на екрані весь час. У "Грі престолів" це була маленька сцена з оголенням. Я не можу взяти участь в зйомках цього проекту, адже не зможу більше дивитися кому-небудь в очі,

– зізналася знаменитість.