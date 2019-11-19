Емілія Кларк зізналася, що її змушували роздягатися на камеру: подробиці

Популярна британська акторка Емілія Кларк, яка стала відомою завдяки ролі Деєнеріс Таргарієн у серіалі "Гра престолів", зізналася, що її змушували зніматися оголеною без попередньої домовленості.

Про це Емілія Кларк розповіла у подкасті Armchair Expert. Так, для одного з проєктів акторці запропонували роздягнутися, але це не було обговорено напередодні.

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Після того, як британка відмовилася, її спробували переконати, використовуючи аргумент: "Ти ж не хочеш розчарувати фанатів "Гри престолів".

Такі слова розізлили Емілію і вона відповіла на це: "Ідіть до біса".

Крім того, 33-річна знаменитість згадала, як вона плакала у туалеті між зйомками "Гри престолів" та про те, що їй було досить складно зніматися повністю оголеною в одному з епізодів.

"До цього я ніколи не була на знімальному майданчику такого великого проєкту, я всього два рази була на зніманнях, а тепер я на майданчику абсолютно гола, з усіма цими людьми, і я не знаю, що мені потрібно робити і чого від мене очікують, чого ви хочете, чого хочу я", – розповіла вона.



Емілія Кларк у серіалі "Гра престолів"

Додамо, раніше ще одна акторка Дженніфер Лопес шокувала зізнанням про те, як вона стала жертвою сексуального насильства від одного режисера, імені якого вона не повідомила.

За сюжетом стрічки акторка мала оголитися, але чоловік попросив Дженніфер зробити це на особистій зустрічі. Співачка змогла захистити себе і відповісти йому "Ні".

Він хотів подивитися на мої цицьки. І я відповіла: "Ні. Ми не в знімальному майданчику". Зуміла постояти за себе. Я пам'ятаю, як запанікувала в той момент. І, до речі, з нами в кімнаті знаходився художник по костюмах, інша жінка. На щастя, я з Бронкса, тому зуміла дати рішучу відсіч,

– згадала Лопес.