Емілії Кларк – 33: секрети стилю зірки "Гри престолів" з фото

Емілія Кларк прокинулася популярною після виходу культового серіалу "Гра престолів", у якому вона зіграла головну героїню Дейнеріс Таргарієн. Британська акторка з мрійливими очима і повними губами підкорила серця численних прихильників по всьому світу. Її образ доповнюють чарівна усмішка, сильний характер та бездоганний стиль.

У середу, 23 жовтня, знаменитість святкує свій день народження. Емілії Кларк виповнюється 33 роки. На честь дня народження пропонуємо проаналізувати стиль британки. Як відомо, акторка є низького зросту, але завжди вміє виглядати дуже ефектно. Якими є fashion-секрети зірки – читайте у матеріалі редакції LifeStyle 24.

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Емілія Кларк: біографія

Спершу пропонуємо коротко ознайомитися з біографією Емілії Кларк, справжнє ім'я якої Емілія Ізабель Евфемія Роуз Кларк. Її батько був звукорежисером театру, а її мама Дженніфер Кларк – директором благодійного фонду. Тому дівчинка часто відвідувала роботу батька, де закохувалася у театр та акторську майстерність.

Згодом після навчання у Лондонському драматичному центрі Емілія почала ходити на прослуховування. Крім того, вона паралельно працювала на інших роботах, щоб звести кінці з кінцями. До прикладу, майбутня знаменитість пробувала себе ліцензованим агентом з нерухомості, барменом, офіціанткою, працівником call-центру.

Справжня популярність прийшла з роллю у "Грі престолів" у 2010 році. А у 2017 році її визнали однією з найбільш високооплачуваних актрис на телебаченні, яка заробляла 2 мільйони доларів за один епізод телесеріалу.

Емілія Кларк – модне натхнення

Жінок, які схожі на Кларк, французькою називають petite. Вага Емілії – 52 кілограми, а зріст – 157 сантиментрів, однак в кадрі та на знімках з червоних доріжках акторку складно назвати невисокого зросту. Так, у "Грі престолів" Кларк зіграла могутню королеву драконів, яка командує армією, звільняє рабів і бореться з ворогами. Вона є авторитетним лідером, на якого всі рівняються.

Емілія Кларк має фігуру "піскового годинника". Дівчата з невисоким зростом можуть надихатися стильними виходами актриси та повторювати її "аутфіти", щоб виглядати неперевершено.

Секрет стилю: як одягається Емілія Кларк

– Вечірні сукні

Емілія Кларк для червоних доріжок часто обирає елегантні сукні до підлоги. Секрет у неперевершеному образі полягає у тому, що акторка обирає прості силуети. Також вона часто приміряє вбрання саме світлих кольорів, завдяки яким її колір очей та струнка фігура більше виділяються.

– Ставка на міді

Це найулюбленіші плаття зірки "Гри претолів". Зі зростом 157 сантиментрів Емілія Кларк виглядає розкішно у сукнях міді, хоча й існує багато стереотипів, нібито невисоким дівчатам вони не пасують. Однак актриса демонструє, що це неправда, обираючи ледь не на кожен другий світський вихід сукню нижче колін.

Чудовим варіантом на прикладі Кларк стане плаття міді саме яскравих кольорів, яке ідеально можна доповнити взуттям на підборах.

– Мереживо

Емілія Кларк чимало разів одягала мереживні сукні різних відтінків та довжини. Такий варіант вбрання підходить для будь-якої фігури, щоб відчувати себе жіночно та елегантно.

– Маскулінність

Актриса переконує у тому, що штанні костюми "ніби з чоловічого плеча" можуть виглядати дуже романтично на жінках невисокого зросту. Найголовніше, щоб вбрання було підібране по фігурі і не виглядало занадто over-size.

Усі фото: Getty Images