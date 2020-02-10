Емінем неочікувано виступив на Оскарі з піснею Lose Yourself, що перемогла у 2003 році

Американський репер Емінем здивував усіх присутніх своїм виступом на 92-гій церемонії нагородження премії Оскар. Там він виступив із піснею Lose Yourself з фільму "Восьма миля", яка взяла Оскар у 2003 році.

47-річний репер Емінем виступив на сцені Оскара-2020 посеред церемонії та викликав захопливі емоції у таких зірок Голлівуду, як Ентоні Рамоса, Келлі Марі Тран, Ідіни Мензель, Біллі Айліш та Мартіна Скорсезе.

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Чоловік виступив із піснею Lose Yourself, яка у 2003 вже отримала Оскар за "Найкращий оригінальний саундтрек до фільму", а саме – до "Восьмої милі", де Емінем зіграв роль головного актора Джимі Сміта Молодшого.

Виступ Емінема на Оскарі-2020: відео онлайн

Відомо, що із відомих зірок на церемонії Оскар-2020 глядачів ще тішитимуть Біллі Айліш та Елтон Джон.