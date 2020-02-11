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Емінем розповів про виступ на премії Оскар-2020

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Емінем / Instagram / @eminem

Всесвітньовідомий реп-виконавець Емінем не перестає дивувати прихильників. 9 лютого він виступив на церемонії вручення кінопремії Оскар-2020, де виконав хіт, який написав 17 років тому.

Емінем був номінований на Оскар в 2003 році. Тоді престижною премією була відзначена пісня Lose Yourself, яку можна почути у фільмі "8 миля". Проте співак на вручення статуетки тоді не прийшов. Про виступ на цьогорічній премії Емінем розповів в інтерв'ю виданню Variety.

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Виконавець проігнорував церемонію, заявивши, що "такі концерти не для нього". Барбара Стрейзанд вручила статуетку співавторові композиції Луїсу Ресто.

Емінем сказав, що тоді, 17 років тому, в нього не було можливості виступити, проте він захотів зробити це зараз. Репер також зазначив, що не вірив в свою перемогу.

Коли я був молодшим, я не відчував, що таке шоу має до мене відношення. Але потім, коли я дізнався, що виграв, то подумав: "Це безумство!", і усвідомив, наскільки правдивою є для мене ця нагорода,
– зізнався артист.

Він також спростував чутки щодо відмови виступати через те, що продюсери Оскара вимагали зробити версію пісні з цензурою.

Вибачення Емінем опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Виступ Емінема на премії Оскар-2020 з піснею Lose Yourself: дивитись відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Оскар 2020
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