Емінем випустив драматичний кліп, в якому його вбиває дівчина: відео

Американський реп-співак Емінем приголомшив прихильників новим кліпом. У ролику артиста вбивають під час сварки.

Ритмічну пісню "Good Guy" Емінем записав з канадською співачкою Джессі Реєз. До треку музиканти зняли спільне відео, яке вразило мережу драматичністю та несподіваним фіналом.

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Кліп до пісні "Good Guy" розповідає трагічну історію не надто вдалих стосунків. Емінем та Джессі зіграли роль закоханих, які втратили почуття одне до одного та перебувають на грані розриву. Після запальної бійки співачка холоднокровно вбиває Емінема та закопує його за будинком.

Ролик, який репер опублікував 7 грудня, всього за добу отримав майже 6 тисяч переглядів. Понад 442 тисячі користувачів мережі вподобали новий кліп, що може свідчити про успіх пісні "Good Guy".

Дивіться драматичний кліп Емінема та Джессі Реєз "Good Guy" (відео):