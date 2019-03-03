Емма Бантон виходить заміж за Жада Джонса після 20 років стосунків

Шанувальники учасниці гурту Spice Girls нарешті побачать свою улюблену виконавицю в білій сукні. Емма Бантон і її бойфренд Жад Джонс вирішили одружитися після 20 років роману.

43-річна англійська співачка Емма Бантон і 40-річний виконавець Жад Джонс подали заяву до РАЦСу після 20 років спільного життя. Вони отримали дозвіл на одруження в реєстратурі Енфілд, що на Півночі Лондона. На іноземному сайті The Mirror з'явився скріншот, зроблений на офіційному сайті місцевого суду, на якому видно, що закохані дійсно мають намір одружитися.

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Також в джерелі зазначають, що церемонію знаменитості планують провести в улюбленому місці Пола Маккартні і Ненсі Шевелл – Old Marylebone Town Hall. Саме там вони також стали чоловіком і дружиною в 2011 році.

Що відомо про роман Емми Бантон і Жада Джонса? Роман англійських зірок набув гучного розголосу в 1998 році. Саме тоді вони почали зустрічатися. Однак, попри прискіпливу увагу ЗМІ, через рік пара розпалася. Про Емму Бантон і Жада Джонса як про пару забули на декілька років. У 2004 році всі заговорили про їхнє возз'єднання. Після того вони не розлучалися. У 2007 році в них народився син Beau Lee Jones, а в 2011 донька Tate Lee Jones. Після народження другої дитини вони вирішили заручитися, однак офіційно не одружувалися до теперішнього часу.