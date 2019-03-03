Емма Бантон виходить заміж за Жада Джонса після 20 років стосунків

746
Емма Бантон і Жад Джонс одружуються
Емма Бантон і Жад Джонс одружуються / hellomagazine.com

Шанувальники учасниці гурту Spice Girls нарешті побачать свою улюблену виконавицю в білій сукні. Емма Бантон і її бойфренд Жад Джонс вирішили одружитися після 20 років роману.

43-річна англійська співачка Емма Бантон і 40-річний виконавець Жад Джонс подали заяву до РАЦСу після 20 років спільного життя. Вони отримали дозвіл на одруження в реєстратурі Енфілд, що на Півночі Лондона. На іноземному сайті The Mirror з'явився скріншот, зроблений на офіційному сайті місцевого суду, на якому видно, що закохані дійсно мають намір одружитися.

Читайте також: Джуд Лоу одружиться з Філіпою Коан цієї весни, – ЗМІ

Також в джерелі зазначають, що церемонію знаменитості планують провести в улюбленому місці Пола Маккартні і Ненсі Шевелл – Old Marylebone Town Hall. Саме там вони також стали чоловіком і дружиною в 2011 році.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений emmaleebunton (@emmaleebunton)

Що відомо про роман Емми Бантон і Жада Джонса? Роман англійських зірок набув гучного розголосу в 1998 році. Саме тоді вони почали зустрічатися. Однак, попри прискіпливу увагу ЗМІ, через рік пара розпалася. Про Емму Бантон і Жада Джонса як про пару забули на декілька років. У 2004 році всі заговорили про їхнє возз'єднання. Після того вони не розлучалися. У 2007 році в них народився син Beau Lee Jones, а в 2011 донька Tate Lee Jones. Після народження другої дитини вони вирішили заручитися, однак офіційно не одружувалися до теперішнього часу.

blog_ava
Олег Винник розповів, як хотів представити Україну на Євробаченні
сьогодні
3076
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Spice Girls Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
2 березня 21:03 Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
365
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2 березня 10:02 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
1193
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1 березня 18:02 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
7035
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
1 березня 12:25 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
Юлія Турелик 897
Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
1 березня 11:00 Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
643
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук