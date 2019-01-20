Емма Стоун сходила на баскетбольну гру разом зі своїм новим бойфрендом: несподівані фото

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Емма Стоун і Дейв МакКері
Емма Стоун і Дейв МакКері / Instagram/ @emmastonepictures

Зіркова пара засвітилася на баскетбольному матчі в одному зі спортивних центрів Лос-Анджелеса у п'ятницю, 18 січня.

Чутки про роман 30-річної Емми Стоун і 33-річного режисера комічного шоу Saturday Night Live Дейва МакКері ходили ще у жовтні 2017 року. Однак актриса віддає перевагу не афішувати своє особисте життя, тому на червоних доріжках усіх світських заходів вона з'являлася сама.

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І хоч зірки досі ніяк не прокоментували своїх відносин, шанувальники вже готові вітати їх з офіційною появою на людях. Так, у п'ятницю, 18 січня Емма Стоун і Дейв МакКері разом прийшла на матч баскетбольної команди Лос-Анджелеса.

Зірки мило посміхалися один одному, перешіптувалися на вухо і жваво обговорювали гру команди, за яку прийшли вболівати. До слова, вони познайомилися на зйомках Saturday Night Live у грудні 2016 року, коли Емма Стоун стала гостею програми.

Емма Стоун і її новий бойренд
Емма Стоун і Дейв МакКері засвітилися на баскетбольному матчі в Лос-Анджелесі / The Daily Mail / SplashNews

Емма Стоун і Дейв МакКері разом
Емма Стоун і Дейв МакКері / The Daily Mail / SplashNews

Варто додати, декілька років назад Емма Стоун перебувала в серйозних стосунках з Ендрю Гарфілдом. Хлопець запропонував їй вийти за нього заміж, на що акторка відповіла згодою. Однак через деякий час пара розпалася. Причини їхнього розлучення не афішували жодна зі сторін.

 
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи
Джерело: 24 канал
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