Емма Стоун заручилася з кінорежисером Дейвом Маккарі: фото наречених

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Емма Стоун та Дейв Маккарі

Американська акторка та її коханий чоловік поділилися новиною на сторінках соціальних мереж. Усміхнена Емма Стоун демонструє обручку з діамантом. Пара, яка разом вже більше трьох років, розпочала підготовку до весілля.

Зірка драмедійного фільму-мюзикла "Ла-ла Ленд" віддтепер наречена. Зі свом майбутнім чоловіком 31-річна оскароносна акторка познайомилася на знімальному майданчикові 2016 року. Пара ретельно приховувала свої тривалі стосунки від громадськості. Офіційно підтвердили свої почуття вони лише цього року під час публічного виходу на американській кінопремії SAG Awards у Лос-Анджелесі. 

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Бредлі Купер, Емма Стоун, Дейв Маккарі на премії SAG Awards

Очевидно, закохані вирішили бути відвертішими зі своїми прихильниками і не втрималися, щоб не поділитися такою важливою новиною. Сценарист та режисер шоу "Saturday Night Live" Дейв Маккарі освідчився Еммі Стоун. Красуня поспішила продемонструвати обручку, яку отримала від майбутнього чоловіка. Промовистим є спільне фото зірок, опубліковане на сторінці чоловіка в інстаграмі кілька годин тому, – вони почуваються цілком щасливими разом. 

Дату весілля наречені не оголосили, проте ЗМІ з нетерпінням чекають на весільну сукню Емми Стоун, у якій зірка піде до вівтаря. Як для акторки, так і для 34-річного режисера Дейва Маккарі, це буде перший шлюб. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи Зіркові весілля
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