Емма Вотсон стала зіркою грудневого випуску Vogue UK: приголомшливі фото
Британська кіноактриса Емма Вотсон стала запрошеною гостею нового випуску глянцю Vogue, який з’явиться на прилавках Великої Британії вже через місяць.
Редактори видання зазначили, що Емма Вотсон, на противагу іншим зірках у соціальних мережах, показує світу власну позицію та не боїться виступати з гучними заявами. Як приклад, Малала Юсафзай – пакистанська правозахисниця, розповідала, що виступ Емми у 2014 році на одному із заходів ще більше укріпив її феміністичну позицію.
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Відтак зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон вкотре поспілкувалась з британськими журналістами та розповіла про нові думки і прагнення. Наразі Vogue опублікував декілька чарівних кадрів із фотосесії, де 29-річна Емма приміряла стильні образи. Автором знімків став британський фотограф Аласдер Маклеллан.
Емма Востон для британського Vogue / Фото: Vogue
У відвертому інтерв'ю Емма Вотсон зізналась, що їй подобається не мати серйозні стосунки, втім вона не в захваті від слова "самотня". "Я ніколи не вірила у всю цю балаканину про "люблю бути самотнім", – зазначила Емма. Тому в такому випадку вона використовує слово "самопартнерство".
Емма додала, що наступного року їй виповниться 30 років і вона вже почала відчувати соціальний тиск, стрес і тривогу перед ювілеєм.
Чому для всіх така величезна проблема розміняти четвертий десяток? Це не так страшно... Мені виповнилося 29, і я раптом подумала: я так сильно хвилююся і переживаю. І я зрозуміла, що це через негласний вплив ззовні. Ось ти не побудувала будинок, не вийшла заміж і не народила дитину, а тобі стукнуло 30, і у тебе немає якогось безпечного і стабільного кар'єрного положення, або ти думаєш, що тобі взагалі потрібно в житті... Все це викликає купу занепокоєння,
– відверто розповіла актриса.
Слухайте всю розмову Емми Вотсон для журналу Vogue: