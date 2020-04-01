Емма Вотсон зізналась, що вважає ЛГБТ-пари найміцнішими

Голлівудська акторка Емма Вотсон, яка зіграла Герміону у фільмах про Гаррі Поттера, відверто заговорила про стосунки. Зірка зізналась журналістам, що вважає ЛГБТ-пари прикладом для всіх.

Акторка дала чимале інтерв'ю для журналу Teen Vogue. Під час спілкування з журналістами глянцю 29-річна Емма Вотсон порушила тему шлюбу. Однак не романи зірки стали приводом для обговорення, а загалом погляди на подружнє життя.

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Розмови, що стосунки в родині повинні бути такими легкими і не напруженими, що подружжя повинно відчувати одне одного і розуміти з пів погляду, – повна нісенітниця! Це ж абсолютно неможливо,

– заявила Емма Вотсон.

Зірка "Гаррі Поттера" розповіла, що насправді традиційні пари не можуть побудувати міцні та гармонійні стосунки, оскільки не вміють слухати своїх партнерів. Водночас, на думку Емми Вотсон, ЛГБТ-пари в цьому випадку є прикладом.

"Мені здається, що стосунки в парі необов'язково повинні відповідати традиційним моделям. Люди повинні більше говорити один з одним, розділяти завдання, праця і відповідальність. Одні з найздоровіших типів стосунків я бачу як раз серед одностатевих пар, тому що, як мені здається, вони дійсно сідають і домовляються з приводу багатьох речей, а не будують припущення", – додала вона.

Ще більшого резонансу у мережі викликала заява Емми Вотсон щодо кінк-культури. За її умовами, влаштовуються вечірки, під час яких люди займаються сексом тільки за повної згоди.

"Останнім часом я дуже захопилася кінк-культурою: ці люди вміють домовлятися найкраще за всіх, вони все знають про культуру згоди. Ми могли б наслідувати їхній приклад, це дуже корисна модель стосунків", – приголомшила Емма Вотсон.

Як відомо, наразі Емма Вотсон не має стабільних стосунків. Акторці приписували кілька романів, які не мали продовження.