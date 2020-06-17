Пандемія коронавірусу порушила плани багатьох голлівудських акторів. Урочисті церемонії довелось скасувати або ж перенести на іншу дату. Водночас організатори Еммі не мають наміру вносити якісь корективи.

Еммі-2020: дата церемонії

Як повідомляє Variety, 72-а церемонія нагородження преміями Еммі відбудеться 20 вересня 2020 року. Дату організатори не коригували та вже назвали ведучого, який розважатиме голлівудських колег під час кіноподії. Ним став Джиммі Кіммел.

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Наразі невідомо, у якому форматі пройде шоу, адже через поширення COVID-19 небезпечно влаштовувати захід, який об'єднає в одному залі сотні зірок. Трансляція церемонії пройде без змін, на телеканалі ABC.

Я не знаю, де або як, або навіть навіщо ми це робимо, але ми це зробимо, і я буду вести церемонію! 72-а Еммі пройде у неділю, 20 вересня,

– оголосив Джиммі Кіммел.

Інсайдери розповіли, що в організаторів Еммі є кілька сценаріїв події. Один з них – віртуальна версія шоу з використанням сучасних технологій. Не виключено, що зал буде наповнений голограмами голлівудських зірок, які претендуватимуть на відзнаку. Водночас джерела запевняють, що представники Еммі не будуть наражати своїх гостей на небезпеку інфікування та дотримаються всіх порад ВООЗ.

А хто претендуватиме на золотисту статуетку, кіномани дізнаються 28 липня.

Що відомо про Оскар

Представники церемонії Оскар таки вирішили змінити дату заходу. Нагородження пройде не взимку, а 25 квітня 2021 року. Припускають, що до того часу ситуація з коронавірусом налагодиться, а всі представники Голлівуду зможуть завітати до Dolby Theatre.

Водночас в Американській кіноакадемії внесли суттєві зміни до правил. Так, на Оскар можуть претендувати тільки ті стрічки, які не були в номінаціях Еммі. Окрім цього, експерти братимуть до уваги навіть ті фільми, які презентували на стрімінгових платформах, а не в кінотеатрах. Зменшилась і кількість номінацій: у 2021 році їх буде 23, а на премію не претендуватимуть звукорежисери.