Енн Гетевей – 37: п’ятірка вражаючих фільмів акторки, від яких неможливо відірватися

Сьогодні, 12 листопада, свій день народження святкує голлівудська акторка Енн Гетевей. Зірці фільму "Диявол носить Prada" виповнюється 37 років. Запалювала своєю харизмою і талантом акторка у низці інших фільмів, які вас неодмінно вразять.

Редакція LifeStyle 24 на честь дня народження акторки підготувала підбірку найкращих п'яти фільмів, у яких зіграла Енн Гетевей.

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"Диявол носить Prada" (The Devil Wears Prada) – 2006

Сумнівно, що знайдеться дівчина, яка ще не бачила цієї комедії про нью-йоркську Попелюшку. Стрічку навіть номінували на Оскар і Золотий глобус за найкращу жіночу роль.



Меріл Стріп зазначила, що Енн Гетевей ідеально підходить для цієї ролі / Pinterest

Це один із фільмів про моду, які є на теренах кінематографу. За сюжетом, Енді Сакс – амбітна дівчина, яка приїжджає в шалений і ритмічний Нью-Йорк, щоб підкорити журналістику. Вона мріє про серйозні суспільно-політичні теми і важкі журналістські розслідування. Втім омріяна робота так і не з'являється на горизонті.

Розчарувавшись і втративши наснагу до пошуків чогось вартісного, вона натрапляє на вакансію асистентки головного редактора найбільш впливового в Америці глянцю.

Для Енді ця робота перетворюється на пекло. По-перше, вона геть не стежить за модою, а по-друге, її начальниця Міранда – справжній диявол. Жодній помічниці не під силу витримати такий жахливий характер. Однак, свій плюс тут все ж таки є: хто сподобається Міранді і буде виконувати її захцянки – отримає роботу в будь-якій редакції Нью-Йорка.

Що цікаво, прототипом Міранди Прістлі послугувала головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур. Усім відомо, що у неї доволі складний характер. Однак, у неї досить хороше почуття гумору. На прем’єру фільму Вінтур прийшла в одязі Prada з голови до ніг.

Дивіться трейлер фільму "Диявол носить Prada": відео

"Кохання та інші ліки" (Love and Other Drugs) – 2010

Головний актор Джеймі Ренделл, який втратив посаду продавця-консультанта в магазині, влаштовується в фармацевтичну компанію. Для нього це не є чимось новим чи невідомим, адже вся сім’я Джеймі має відношення до медицини. Його батько викладає медицину в коледжі, сестра працює в фармакології, а молодший брат навіть заснував власну компанію. Тепер нова робота полягає в тому, аби продати якомога більше ліків.



"Кохання та інші ліки" / UA Кіно

Джеймі прийшов у лікарню, щоб домовитися з лікарем про постачання нових медикаментів, а тим часом на нього там чекала доленосна зустріч. Він зустрів чудову дівчину Меггі, у яку згодом закохався по вуха. Втім дівчина не поспішає із взаємністю, адже вона невиліковно хвора. В обох є великий шанс на успіх, якщо вони матимуть справу зі справжнім коханням.

Дивіться трейлер фільму "Кохання та інші ліки": відео

"Стажер" (The Intern) – 2015

70-річний пенсіонер Бенджамін Уіттакер у виконанні легендарного Роберта де Ніро поховав дружину і від нудьги займається гімнастикою та кожного дня ходить на каву в Starbucks. Одного разу Бен натрапляє на оголошення про прийом стажерів в інтернет-магазин жіночого одягу "About the Fit" до молодої і прогресивної ​​Джулс Остін.



Головна героїня економить свій час за допомогою велосипеда / Pinterest

Успішно пройшовши співбесіду, Бена призначають особистим помічником Джулс. Вона типова американська ділова жінка: красива, розумна і заміжня. З маленького стартапу вона виросла до масштабної і впливової компанії. Вона надто заклопотана, щоб витрачати час на стажерів. Втім з часом вона усвідомлює, що Бен – це саме та людина, якої їй не вистачало поруч дуже довгий час. Пенсіонер стає добрим другом та цінним порадником для молодої красуні.

Дивіться трейлер фільму "Стажер": відео

"8 подруг Оушена" (Ocean's Eight) – 2018

Головна героїня фільму – сестра авантюриста Денні Оушена. Вона не далеко втекла від свого покійного брата, тож також планує "грабування століття" під час проведення щорічного світського заходу Met Gala.



Акторки на прем'єрі фільму / Getty Images

Для цього Деббі (Сандра Буллок) збирає ідеальну команду. До неї входять Лу (Кейт Бланшетт), Роза (Хелена Бонем Картер), Дафна (Енн Гетевей), Теммі (Сара Полсон), Аміта (Мінді Келінг), Констанція (Аквафін) і Найн Болл (Ріанна).

Ціллю жіночої команди буде не казино, а розкішне дорогоцінне намисто, яке вони хочуть викрасти під час світської події.

Дивіться трейлер фільму "8 подруг Оушена": відео

"Шахрайки" (The Hustle) – 2019

У потязі зустрічаються дві досить цікаві особистості. Кожна з них ошукує багатих чоловіків. Але для однієї цілком достатньо того, аби за неї оплатили вечерю, інша ж – з легкістю отримує діаманти та тисячі доларів. Менш успішна шахрайка вимагає свою колегу навчити її усім хитрощам і не відходить від неї ні на крок.



Фільм "Шахрайки" підніме настрій кожному / Планета Кіно

Тож у них розпочинається спільна справа у центрі якої один і той же чоловік. Блискучі шахрайки виходять на полювання за серцем обранця і його банківським рахунком.

Дивіться трейлер фільму "Шахрайки": відео