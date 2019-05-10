Голлівудська акторка, яка відома своєю роллю у фільмі "Диявол носить Prada", удостоїлася престижної відзнаки. Днями 36-річна Енн Гетевей отримала зірку на Голлівудській алеї слави.

Голлівудська алея слави поповнюється новими іменами. Близько місяця тому там відкрилася зірка в честь Менді Мур, яка зіграла головну роль у фільмі "Пам'ятна прогулянка", а днями стало відомо, що престижної відзнаки удостоїлася 36-річна актриса Енн Гетевей.

Читайте також: Співачка Пінк відкрила іменну зірку на Алеї слави: чарівні фото

У такий важливий момент поруч з акторкою були сценаристка Ді Ріс, реперка Awkwafina, а також її колега по знімальному майданчику Ребел Вілсон. Енн Гетевей не стримувала емоцій і з задоволенням позувала перед камерами навколішки, стоячи на своїй іменній зірці.



Енн Гетевей отримала зірку на Алеї слави Голлівуду / Getty Images



Енн Гетевей отримала зірку на Алеї слави Голлівуду / Getty Images