Енн Гетевей вперше після пологів з'явилась на червоній доріжці: яку сукню обрала зірка

Акторка Енн Гетевей, яка восени 2019 року вдруге стала мамою, повернулась до голлівудських буднів. У ніч на 13 січня вона з чоловіком Адамом Шульманом відвідала церемонію нагородження преміями Critics' Choice Awards 2020.

До дебютного виходу у 2020 році Енн Гетевей підготувалась завчасно, тому на червоній доріжці мала неперевершений вигляд. Перед камерами акторка постала у золотій сукні від легендарного бренду Versace. Образ був у стилі Голлівуду – широкі рукави, глибоке декольте та приталений низ. Саме такий крій сукні чудово підкреслив фігуру зіркової матусі.

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До вбрання акторка підібрала босоніжки на підборах від Alexandre Birman та прикраси, зокрема, каскадні сережки, перстень та браслети. Цього разу Енн Гетевей вирішила не заплітати волосся у зачіску, зробивши легкі локони. Улюблений макіяж з акцентом на очі завершив look голлівудської красуні.



Енн Гетевей на червоній доріжці премії / Getty Images

На церемонію Енн Гетевей прийшла у супроводі свого чоловіка – актора Адама Шульмана. Пара залюбки позувала перед репортерами, які, як і користувачі мережі, не стримували свого захвату від того, наскільки швидко зіркова матуся зуміла повернути собі струнку фігуру після пологів.



Енн Гетевей та Адам Шульман / Getty Images ​



Енн Гетевей повернулась у соцмережі / Instagram / @annehathaway

Що відомо про другу дитину Енн Гетевей?10 грудня 2019 року всі західні ЗМІ поширили інформацію, що Енн Гетевей та Адам Шульман вдруге стали батьками. Такий висновок репортери зробили після того, як побачили пару з немовлям на вулицях Лос-Анджелеса. Коли саме народилась дитина та як її назвали – наразі невідомо. Окрім новонародженого малюка, Енн та Адам виховують 3-річного сина Джонатана.