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Енріке Іглесіас показав, як проводить час на карантині з підрослими двійнятами: веселе відео

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Енріке Іглесіас показав, як розважається з дітьми на карантині / Instagram / @enriqueiglesias

Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас вкотре замилував мережу відео з дітьми. На черговому ролику він показав, як весело проводить час на карантині із підрослими двійнятами Ніколасом та Люсі.

Енріке Іглесіас щоразу демонструє, що є зразковим татусем. Він допомагає дружині у вихованні дітей та грається з ними, як тільки з'являється вільний час. На карантині цього часу вдосталь, тому на інстаграм- сторінці Енріке часто можна побачити сімейні фото та відео.

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Ролик, який опублікував Іглесіас, знятий на подвір'ї його власного будинку в Маямі. Сам співак зображений у ролі конячки. Спочатку він возив на собі Ніколаса. Хлопчику не вдалося міцно схопитися за тата, він впав і почав плакати. Проте артист сказав синові, щоб той заспокоївся і швидко піднімався. Енріке не зупивнявся і за нього швиденько вчепилася донечка Люсі.

"Тримайся міцніше", – написав під відео виконавець.

Кадри Енріке Іглесіаса з дітьми часто з'являються в мережі. Ними захоплюються та активно коментують фанати. Окрім 2-річних Ніколаса та Люсі, співак виховує ще маленьку донечку Мері, яка народилася на початку лютого цього року. Відео з дівчинкою також стають шалено популярними, їх переглядають мільйони разів.

 

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові батьки
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