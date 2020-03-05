Енріке Іглесіас розповів про батьківство: Я не сплю, але я чудово проводжу час

У родині знаменитого іспанського співака поповнення відбулося на початку лютого. Зараз Енріке Іглесіас виховує трьох дітей та по праву є зірковим багатодітним татком. Талановитий співак відверто розповів, що йому часто доводиться не спати ночами, проте навіть від такого досвіду він отримує неабияке задоволення.

Родина Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової вагітність дружини тримала у таємниці й підтвердила чутки лише після народження донечки. Іменитий виконавець вирішив розповісти, як почувається у статусі багатодітного батька та зізнався, що вгледіти за малечею дійсно непросто.

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В інтерв'ю для Кевіна Фрейзера Енріке Іглесіас розповів, що з немовлям йому постійно потрібна допомога коханої. Він вправно змінює підгузки та знається на дитячому харчуванні.

Я не сплю, але я прекрасно проводжу час! Я маю на увазі, я б не проміняв це ні на що на світі,

– зізнався артист.

Крім того, ведучий поцікавився, чи буде зірковий тато впливати на вибір професії своїх дітей у майбутньому. Енріке Іглесіас запевнив, що до такого суворого виховання та контролю він ставиться неприязно. Співак й сам не може визначитися, яке з численних хобі приносить йому найбільше задоволення, проте все ж віддає перевагу спорту.

Разом з дружиною, колишньою тенісисткою Анною Курніковою, він вже обговорював це питання та запевнив її, що вона може стати найкращим тренером для їхніх нащадків: "Я можу чесно сказати вам: якщо мені довелося б вибирати одну сферу, то це, безумовно, був би спорт. Просто тому, що я люблю спорт. Я люблю гольф, теніс, і я не проти того, щоб одна з моїх маленьких дівчаток грала в теніс".

Варто зазначити, що подружжя разом виховує двійнят Ніколаса і Люсі, які з'явилися на світ лише два роки тому. Вагітність коханої стала для родини справжньою несподіванкою, адже пара планувала народження дітей за кілька років, проте це сталося значно швидше.