Енріке Іглесіас розсекретив, як назвав доньку: батьки обрали слов'янське ім'я

Дружина популярного іспанського співака Енріке Іглесіаса Анна Курнікова на початку лютого народила йому третю дитину. Родина, яка не любить афішувати особисте життя, зізналася, що для дівчинки обрали слов'янське ім'я Маша. Виконавець радо підтримав ідею коханої, зважаючи на її російське походження.

Лише наприкінці січня преса рясніла заголовками про ймовірну вагітність Анни Курнікової, а вже у лютому весь світ дізнався про поповнення у родині. Згодом на особистій сторінці в інстаграмі Енріке Іглесіас опублікував зворушливі кадри, оприлюднивші перші фото доньки. Тепер батьки вирішили розсекретити ім'я дівчинки виданню "Лента.ру".

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Як зазначив у коментарі сам виконавець, ініціативу він довірив своїй дружині російській тенісистці Анні Курніковій. Вона обрала для наймолодшої доньки слов'янське ім'я Маша. Так, зірка прагне долучати своїх нащадків до різних культур.

Ім'я для нашої дочки вибрала Анна, мені воно дуже подобається. З допомогою Анни я вчу російську мову і вже можу трохи нею розмовляти. Вдома ми говоримо сумішшю трьох мов: іспанської, російської та англійської. Сподіваюся, що наші діти будуть вільно володіти всіма трьома і отримають можливість долучитися до різних культур,

– повідомив Енріке Іглесіас.

Варто наголосити, що вагітність дружини стала для співака повною несподіванкою. Разом з коханою вони планували поповнення в родині, проте не могли припустити, що це станеться так швидко. Варто зазначити, що подружжя разом виховує двійнят Ніколаса і Люсі, які з'явилися на світ лише два роки тому.

Що відомо про стосунки Анни Курнікової та Енріке Іглесіаса? Вже майже 18 років Енріке Іглесіас та Анна Курнікова будують стосунки. Пара познайомилась на зйомках одного з кліпів запального співака, де екстенісистка зіграла роль його коханої. Сталось це 2002 року та відтоді Енріке та Анна завжди потрапляють до новин ЗМІ. Зірки то оголошували про розрив, то знов поставали на фото папараці. Однак все змінилось у грудні 2017 року. Тоді Анна Курнікова народила двійнят Ніколаса і Люсі, які назавжди об'єднали зірок. Щасливий Енріке Іглесіас, який не любить зайвої публічності, часто публікує фото та відео зі своїми малюками, демонструючи захват від виховання нащадків. Новонароджена Маша також не залишиться поза увагою люблячого батька, який наважився розділити своє щастя з прихильниками.