Енріке Іглесіас розсмішив мережу роликом зі своїми дітьми

Популярний співак Енріке Іглесіас насолоджується батьківством. Артист зі своєю коханою дружиною, екс-тенісисткою Анною Курніковою, щоразу показують чарівні кадри з дітьми. Днями вони опублікували ролик, який неабияк розсмішив користувачів мережі.

Після світового турне країнами Європи Енріке Іглесіас повернувся додому, де на нього вже чекали син Ніколас та донька Люсі. Із дітьми артист проводить багато часу, а його дружина знімає все на камеру, щоб колись показати це нащадкам.

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Днями зіркова пара опублікувала курйозне сімейне відео. На кадрах видно, як Енріке Іглесіас стоїть на подвір'ї свого маєтку, в той час як його діти перебувають вдома. Близнята легенько бились головою об вікно, коли їхній зірковий батько показував їм не робити цього. Від своєрідної гри діти не могли втримати сміх, як і прихильники Енріке Іглесіаса.

Три дитини на цьому відео, – з гумором написав Енріке Іглесіас.

В інтерв'ю співак залюбки розповідає про зміни у своєму житті. 43-річний Енріке Іглесіас не приховує свого щастя від батьківства та відверто зізнається, що щасливий бігти додому, адже на нього чекають там діти і дружина.

"Мені подобається моє нове життя! Тепер я поспішаю додому після роботи, щоб скоріше побачити Анну і дітей. І я став краще розуміти своїх батьків, коли у мене самого з'явилися діти", – поділився думками про батьківство Енріке Іглесіас.

Що відомо про стосунки Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової?

Російська екс-тенісистка Анна Курнікова та співак Енріке Іглесіас оголосили про свої стосунки ще у 2001 році. Після цього пара часто потрапляла до світових ЗМІ: журналісти отримували інформацію про розрив стосунків, вагітність екс-тенісистки і навіть нетрадиційну орієнтацію Іглесіаса. Проте всі чутки розвіялись, коли знаменитості стали батьками і оселились у розкішному маєтку. Сталось це 16 грудня 2017 року.