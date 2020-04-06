24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Енріке Іглесіас зачарував мережу танцем з новонародженою донечкою: відео

-
Енріке Іглесіас / Instagram / @enriqueiglesias

Популярний співак Енріке Іглесіас вкотре довів, що є взірцевим татусем. У мережі він опублікував чарівне відео, на якому видно його новонароджену доньку Мері.

Карантин допоміг не тільки втілити свої задуми, на яких бракувало часу, але й приділити більше часу рідним. Особливо насолоджуються цим знаменитості, які інколи місяцями гастролюють світом. Так, Енріке Іглесіас зачаровує прихильників кадрами зі своїми дітьми.

Читайте також: Доводиться займатись пранням і готувати, – Кім Кардашян розповіла про карантин з 4 дітьми

Зірковий татусь залюбки показав підписникам блогу милі танці з 2-місячною донечкою Мері. Цікаво, що для розваги він обрав трек не з власного репертуару, а знамениту пісню We are young від групи Fun. Ролик одразу ж став ледь не вірусним, адже всього за кілька годин його переглянули близько 3 мільйони разів. 

Про народження третьої дитини Енріке Іглесіас та Анна Курнікова не розповідали журналістам. Однак це за них зробив бран артиста Хуліо, який на початку лютого оголосив, що в його зіркових родичів з'явилась третя дитина. 

Після розкриття таємниці Енріке Іглесіас опублікував фото донечки Мері на інстаграм-сторінці, підтвердивши всі чутки. Досі знімок, зроблений у пологовому будинку, був єдиним кадром третьої дитини Енріке та Анни. Мабуть, саме тому новий ролик здобув таку шалену популярність. 

Окрім новонародженої Мері, Енріке Іглесіас та Анна Курнікова виховують 2-річних двійнят Ніколаса та Люсі. Кадри з дітьми зірковий татусь часто публікує у мережі, доводячи, що є чудовим батьком для своїх нащадків. 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини LifeStyle Зіркові діти Зіркові батьки LifeStyle
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 08:30 6 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 878
сьогодні , 05:30 Гороскоп на 6 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 6019
сьогодні , 09:31 Під Москвою розбився блогер і порноактор з України Павло Петель: деталі та фото
Новини шоу-бізнесу 4656
сьогодні , 08:51 Рита Вілсон повернулася до роботи після подолання коронавірусу: як зараз виглядає зірка
Новини шоу-бізнесу 448
сьогодні , 10:47 Принц Гаррі не отримає американське громадянство: у чому причина
Новини шоу-бізнесу 1369
сьогодні , 07:30 Італійський доброволець: Україна – це щось чисте, справжнє. Це – істинна Європа
Новини України 22411
сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 111457
сьогодні , 10:41 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
Лікування 157551
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда
4 квітня 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик

Новини
Більше новин
Залиште відгук