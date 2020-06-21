Популярного американського актора Енсела Елгорта звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Жертва розповіла, що інцидент трапився шість років тому, коли вона була у 17-річному віці. Актор відреагував на таке звинувачення і зазначив, що він ніколи не нападав на дівчину.

26-річний Енсел Елгорт опублікував відповідний допис на особистій сторінці в інстаграмі. Він не заперечує стосунки з дівчиною, які були у 2014 році, проте називає їх "законними і повністю узгодженими".

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Реакція Енсела Елгорта на звинувачення у зґвалтуванні

Знаменитість запевняє, що був засмучений, коли побачив повідомлення про себе у соціальних мережах, яке розповсюджовалося серед користувачів та ЗМІ протягом останніх 24 годин.

Я не можу стверджувати, що розумію почуття Габбі, але її опис подій не відповідає тому, що сталося. Я ніколи не нападав на неї,

– зазначив Енсел.

Що відомо про звинувачення Енсела у зґвалтуванні?

Користувачка соціальної мережі твіттер на ім'я Габбі днями повідомила, що голлівудський актор Енсел Елгорт скоїв стосовно неї сексуальне насильство. Це відбулося в 2014 році, коли вона була неповнолітньою. Згодом дівчина видалила свій акаунт.

Замість того, щоб запитати мене, чи хочу я припинити займатися сексом, знаючи, що це був мій перший раз, і я ридала від болю та не хотіла робити це, єдині слова, які він сказав: "Ми повинні зробити це з тобою",

– написала дівчина.

Також Габбі зазначила, що актор пропонував зайнятися сексом втрьох разом із її неповнолітніми друзями. За словами дівчини, раніше вона не повідомляла про цей випадок через погрози Енсела, адже це могло зруйнувати його кар'єру.