Епатаж від MARUV та гумор Дзідзьо: фото з першого ефіру "Танці з зірками 2019"
Розважальний проект "Танці з зірками 2019" стартував 25 серпня. Дебютний випуск відзначився пікантністю, адже кожна пара прагнула привернути увагу глядачів та зіркових суддів. Яким був першим ефір шоу – дивіться у яскравій фотопідбірці.
Румба, ча-ча-ча, пасодобль, контемпорарі чи віденський вальс – кожна постановка на шоу "Танці з зірками 2019" приголомшувала відвертістю та ефектними па. Всього за кілька тижнів учасники проекту зуміли вивчити постановку та відтворити її у прямому ефірі. Окрім цього, знаменитості розповіли свою історію глядачам, пояснивши, чому їхній виступ був особливим.
Читайте також: "Танці з зірками 2019" 1 випуск: як минула прем'єра популярного шоу
Так, Дзідзьо вирішив присвятити першу постановку своїй мамі, а TAYANNA та Анна Різатдінова – розповісти про свої нещасливі стосунки. Надія Матвєєва ж зізналась, що проект – змога довести, що і в 50 років людина не втрачає привабливості та може стати конкурентом для молоді. А от Олена Кравець хоче дещо змінити свій образ гумористки, показавши, що вона, як і будь-яка людина, має свої переживання.
Мабуть, найепатажнішим був виступ MARUV, яка після гарячої постановки подарувала суддям спідню білизну. Франциско Гомес був в захваті від такої витівки зірки, порівнявши її з Мадонною. Чимале здивування викликала і Людмила Барбір, яка вийшла на паркет у звабливому образі. Тож чим відзначився перший прямий ефір – дивіться у яскравій фотопідбірці.
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова / Фото: Instagram / @tanci1plus1
TAYANNA та Ігор Кузьменко / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Даніель Салем та Юлія Сахневич / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Ксенія Мішина та Євген Кот / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Олексій Яровенко та Олена Шоптенко / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Надія Матвєєва та Валерій Шохін / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Людмила Барбір та Дмитро Жук / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Серьога та Аделіна Делі / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна / Фото: Instagram / @tanci1plus1
MARUV та Джей / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Дзідзьо і Яна Цибульська / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Олена Кравець та Максим Леонов / Фото: Instagram / @tanci1plus1