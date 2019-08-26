Епатаж від MARUV та гумор Дзідзьо: фото з першого ефіру "Танці з зірками 2019"

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"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись фото
"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись фото / tsn.ua/glamur

Розважальний проект "Танці з зірками 2019" стартував 25 серпня. Дебютний випуск відзначився пікантністю, адже кожна пара прагнула привернути увагу глядачів та зіркових суддів. Яким був першим ефір шоу – дивіться у яскравій фотопідбірці.

Румба, ча-ча-ча, пасодобль, контемпорарі чи віденський вальс – кожна постановка на шоу "Танці з зірками 2019" приголомшувала відвертістю та ефектними па. Всього за кілька тижнів учасники проекту зуміли вивчити постановку та відтворити її у прямому ефірі. Окрім цього, знаменитості розповіли свою історію глядачам, пояснивши, чому їхній виступ був особливим. 

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Так, Дзідзьо вирішив присвятити першу постановку своїй мамі, а TAYANNA та Анна Різатдінова – розповісти про свої нещасливі стосунки. Надія Матвєєва ж зізналась, що проект – змога довести, що і в 50 років людина не втрачає привабливості та може стати конкурентом для молоді. А от Олена Кравець хоче дещо змінити свій образ гумористки, показавши, що вона, як і будь-яка людина, має свої переживання. 

Мабуть, найепатажнішим був виступ MARUV, яка після гарячої постановки подарувала суддям спідню білизну. Франциско Гомес був в захваті від такої витівки зірки, порівнявши її з Мадонною. Чимале здивування викликала і Людмила Барбір, яка вийшла на паркет у звабливому образі. Тож чим відзначився перший прямий ефір – дивіться у яскравій фотопідбірці. 

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова / Фото: Instagram / @tanci1plus1

TAYANNA та Ігор Кузьменко
TAYANNA та Ігор Кузьменко / Фото: Instagram / @tanci1plus1

Даніель Салем та Юлія Сахневич
Даніель Салем та Юлія Сахневич / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Ксенія Мішина та Євген Кот / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Олексій Яровенко та Олена Шоптенко / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Надія Матвєєва та Валерій Шохін / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Людмила Барбір та Дмитро Жук / Фото: Instagram / @tanci1plus1

 
Серьога та Аделіна Делі / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Анна Різатдінова та Олександр Прохоров / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна / Фото: Instagram / @tanci1plus1


MARUV та Джей / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Дзідзьо і Яна Цибульська / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Олена Кравець та Максим Леонов / Фото: Instagram / @tanci1plus1

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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