Епатажна Блек Чайна похизувалася спокусливими формами у відвертому купальнику: відео 18+

Відома американська модель Блек Чайна (справжнє ім'я – Анджела Вайт) незмінно хизується пишними формами у відвертому вбранні. Днями вона поділилася відео, на якому зображена в басейні.

Блек Чайна знаменита тим, що не боїться ділитися найспокусливішими світлинами. Вона не боїться осуду та чужої думки, щоразу постає на фотографіях у вбраннях, які гарно підкреслюють її пишні форми. Днями на особистій сторінці зірки в інстаграмі з'явився черговий спекотний кадр.

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На пікантному відео модель позує у басейні. Вона одягнена у відверте бікіні чорного кольору. Блек Чайна демонструє свої апетитні форми та робить акцент на пишному бюсті, який ледь не випав з купальника. У такому образі можна розгледіти численні татуювання на тілі знаменитості.

Волосся моделі мокре, на ролику видно, як вона виходить із води. На обличчі в неї сяє макіяж в природних тонах з нюдовим блиском на губах. Привертає увагу також довгий гострий манікюр.