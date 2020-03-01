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Епатажна Блек Чайна продемонструвала пікантні форми у відвертому бікіні: фото 18+

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Модель Блек Чайна / Instagram / @blacchyna

Екстравагантна американська модель Блек Чайна вкотре показала свої спокусливі форми у відвертому вбранні.

Блек Чайна відома тим, що не боїться оприлюднювати найвідвертіші знімки. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість поділилася серією світлин, на яких продемонструвала пишні груди та сідниці.

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На знімках дівчина зображена в еротичних позах біля басейну. Вона одягнута в жовте відверте бікіні, яке підкреслює її пікантні форми.

Волосся Блек розпустила, а на обличчі зробила макіяж в природних тонах зі стрілками на повіках. Також можна побачити ефектний манікюр моделі: у неї довгі та гострі нігті світлого кольору, а також багато татуювань.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

Що відомо про Блек Чайну?
Блек Чайна (справжнє ім'я – Анджела Вайт)– американська модель та зірка мережі. З 16 років вона танцювала на пілоні в нічних клубах Каліфорнії. Подейкують, що своїми формами Чайна зобов'язана пластичній хірургії, а саме глютеопластиці – операції зі збільшення сідниць. Чайна також відома романтичними стосунками з братом Кім Кардашян – Робом. Модель народила від нього доньку, але пара швидко розійшлася.

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика
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