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Епатажна Блек Чайна засвітила оголені груди у білому кроптопі: спекотне фото

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Блек Чайна / Instagram / @blacchyna

Екстравагантна американська модель Блек Чайна (справжнє ім'я – Анджела Вайт) вкотре похизувалася спокусливими формами у відвертому вбранні.

Блек Чайна знаменита тим, що не боїться публікувати найвідвертіші світлини. Зірка поділилася гарячою фотографією, на якій продемонструвала численні татуювання та пишні оголені груди. 

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На черговому знімку модель зображена у сексуальному вбранні. Вона одягнена в джинси та білий кроптоп, з-під якого видно оголені груди і татуювання. 

Екстравагантний образ зірка доповнила яскравою червоною перукою та насиченим макіяжем, в якому зробила акцент на коричневих губах. Привертають увагу довгі нігті Чайни, які пофарбовані в темно-зелений колір зі сріблястими блискітками.


Блек Чайна / Instagram / @blacchyna

Відомо, що Блек Чайна з 16 років танцювала на пілоні в нічних клубах Каліфорнії. Кажуть, що жінка вдавалася до глютеопластики – операції зі збільшення сідниць. Модель здобула популярність також завдяки романтичним стосункам з братом Кім Кардашян – Робом. Блек народила йому доньку, проте стосунки пари швидко завершилися.

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle
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