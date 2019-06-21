Епатажна діва і природжена аристократка: Кім Кардашян вдруге знялася для обкладинки Vogue

Відома багатодітна мама та бізнесвумен постала у незвичайній і водночас сексуальній зйомці, яку команда професіоналів влаштувала для обкладинок серпневого випуску Vogue. 38-річна Кім Кардашян постала у багатьох кардинально різних образах, кожен з яких перевершував попередній.

Про другу у своєму житті співпрацю з популярним глянцем Кім Кардашян повідомила на сторінці в Instagram. Варто відзначити, що дебютна обкладинка Vogue американської Insta-діви відбулася в квітні для американської версії.

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Цього разу Кім обрала не менш колоритну та яскраву країну для співпраці. Багатодітна мама знялася для японського журналу.

Це була абсолютна мрія для мене! Стилізований легендарною Анною Делло Руссо,

– поділилася емоціями Кім Кардашян.

Як вже зазначила бізнесвумен у своєму дописі, над стилізацією зйомки працювала знаменита італійська журналістка Анна Делло Руссо. Фотографом креативних ідей виступив дует Luigi and Iango. Кім Кардашян позувала перед об'єктивами фотоапаратів у доволі звабливих образах, як, до прикладу, у чорній сукні з розрізами та підтяжками на талії, а також у пишних сукнях та капелюшках з вуаллю. Також 38-річна бізнесвумен приміряла доволі епатажний та футуристичний образ – вона одягнула вбрання, яке закрило її тіло з ніг до голови, відкривши лише своє обличчя.

Фото: Instagram / @luigiandiango