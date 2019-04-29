Епатажна Кім Кардашян влаштувала канабіс-вечірку на честь народження дитини: фото і відео

Світська левиця Кім Кардашян влаштувала baby shower – вечірку на честь народження своєї четвертої дитини, яка має народитися через два тижні. Як відомо, це буде хлопчик та виношує його для Кім і Каньє Веста сурогатна матір.

Однак очікувати від Кім традиційного baby shower не довелося. Зірка запросила друзів (серед яких була і Періс Хілтон) у двір свого будинку, де організувала спа-вечір, на якому усі процедури були проведені з конопляною олією.

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"Я ж казала, що це буде канабіс-вечірка. Марихуана була абсолютно в усьому!" – прокоментувала baby shower Кім.

Кардашян повідомила, що малюк з'явиться на світ через два тижні – всередині травня 2019 року. На вечірці знаменитість роздала гостям капці від бренду її чоловіка Каньє Веста Yeezy, на яких запрошені писали свої пропозиції стосовно імені майбутньої дитини.

Дивіться відео, як відбувалася вечірка Кім Кардашян:

Що відомо про майбутню дитину Кім Кардашян та Каньє Веста

Ще на початку січня 2019 року у ЗМІ з'явилась інформація, що Кім Кардашян та репер Каньє Вест вчетверте стануть батьками. Зіркова пара вирішила звернутись за допомогою до сурогатної мами. Таку практику вони вже мають, адже доньку Чикаго теж народжувала не Кім. За словами інсайдерів, це вимушений крок, адже лікарі не радять зірці самотужки народжувати через її проблеми зі здоров'ям.

Після консультації з медиками Кім та Каньє змінили агентство у пошуку сурогатної мами, щоб уникнути розголошення інформації. Проте надмірна обережність не допомогла подружжю втримати секрет: новина про четверту дитину з'явилась не у шоу "Сімейство Кардашян", як це планували, а завдяки інсайдерам.

Відомо, що пологи сурогатної матері заплановані на травень 2019 року. Інсайдери західних ЗМІ припускають, що це буде остання дитина сімейства Вест-Кардашян.