Епатажна Кончіта Вурст поголила голову: фото нового іміджу

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Кончіта Вурст змінила імідж
Кончіта Вурст змінила імідж / viva.ua

Австрійський співак Том Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, не припиняє експериментувати зі своїм іміджем. Знаменитий андрогін все частіше приміряє чоловічі образи, а нещодавно здивував прихильників, поголивши голову.

Хоч епатажний образ Кончіти Вурст приніс артисту світову славу, від нього Том Нойвірт поступово намагається відмовитись. Все частіше австрійський андрогін вдається до експериментів з іміджем та постає перед камерами у більш чоловічих вбраннях. 

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Змінюється і зачіска знаменитої Кончіти Вурст. Вже майже рік Том не носить чорне довге волосся, а надає перевагу короткій стрижці. При цьому колір його волосся часто змінюється. А днями епатажна Кончіта Вурст постала перед камерами зовсім без волосся: артист поголив голову, залишивши чорну бороду. 

"Я роблю те, що хочу робити, і одягаюся так, як мені хочеться зараз, і зараз мені хочеться виглядати більш мужньо", – раніше заявляв Том Нойвірт. 

А ось так змінювався імідж Кончіти Вурст:

Хто така Кончіта Вурст?
Це співак-андрогін з Австрії, який має як чоловічі ризи в зовнішності, так і жіночі. Окрім цього, артист вбирає сукні та красується у них з бородою та ефектним макіяжем. Справжнє ім'я співака – Том Нойвірт. У 2011 році він вийшов на сцену Євробачення в провокативному образі та зумів вибороти перемогу на шоу. Відтоді весь світ дізнався про Кончіту Вурст. 

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Теги: LifeStyle Музика Краса Австрія
Джерело: LifeStyle 24
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