Епатажна Леді Гага з'явилася на сцені в блискучому образі

Знаменита співачка та акторка не перестає вражати своїми світськими виходами, адже кожна її поява демонструє бунтарський стиль. А сценічні вбрання Леді Гаги не залишать байдужими навіть найбільш вибагливих модних критиків.

Легендарна Леді Гага стала хедлайнером премії AT&T TV Super Saturday Night. У той час, як для червоних доріжок престижних церемоній співачка обирає вишукані вбрання, які підкреслюють її жіночність, то концертні образи стають справжнім втіленням всіх неземних фантазій зірки.

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Так, для виступу вона обрала суцільний костюм, який був виконаний з матеріалу, що нагадував шматочки розбитих дзеркал. Перед численною аудиторією виконавиця виблискувала як на сцені, так і в повітрі, адже впродовж усієї творчої кар'єри вона незмінно вражає феєричними постановками.

Її по-справжньому блискучий образ доповнив не менш екстравагантний чорний шолом, який прикривав частину її обличчя. Варто зауважити, що Леді Гага змінила колір волосся, забарвивши пасма у блакитний. Безумовно, насичений макіяж з широкими стрілками лише додав космічності й без того приголомшливому образу.



Леді Гага / Getty Images

Варто зазначити, що це вбрання вже опинялося у центрі уваги під час свого гучного туру Enigma, який тривав минулоріч.