Епатажна реперка Cardi B оголосила про намір розпочати політичну кар'єру: подробиці

Американська співачка, яка неодноразово потрапляла в курйозні ситуації, виявила бажання постати не лише на найбільших концертних майданчиках, а й за політичною трибуною. Про це рішення вона оголосила на особистій сторінці в твіттері, опублікувавши кілька постів з поясненням.

Реперка Cardi B знає, як зробити так, щоб про неї говорив увесь світ. Вона неодноразово обирала пікантні вбрання для червоних доріжок та брала участь у не менш відвертих зйомках. Відтепер співачка прагне, щоб слава про неї ширилася й на міжнародній політичній арені.

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На сторінці в твіттері Cardi B опублікувала кілька дописів, у яких оприлюднила свій намір та навіть знайшла обгрунтування такому рішенню. За словами зірки, її погляди часто суперечать політиці уряду, проте вона прагне підвищити рівень патріотизму серед американців. Виконавиця заявила, що полюбляє фільми про війну, а саме тому розуміє, що перевага держави не в збройному оснащенні, а в людях.

Як можна піти проти іншої держави і розв'язати з нею війну, якщо в країні не вистачає патріотизму? Я майже не бачу людей, які стверджують, що їм подобається бути американцями,

– зауважила знаменитість.

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment — iamcardib (@iamcardib) 12 января 2020 г.

Проте Cardi B тверезо оцінює свої політичні амбіції та прагне розпочати профільне навчання, аби за кілька років стати частиною Конгресу США. Вона переконала, що має безліч ідей, з якими вона змогла б сколихнути американський уряд.

Нагадаємо, що реперка неодноразово порушувала тему політики на сторінках соціальних мереж. Так, вона активно звинувачувала Дональда Трампа у припиненні роботи американського уряду на початку минулого року. Тоді президент США відмовлявся підписувати бюджет країни, у якому не було вказано витрат на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Наша країна зараз в пеклі через цю безглузду стіну. І ми повинні вже нарешті поставитися до проблеми серйозно. І я відчуваю, що ми повинні щось зробити,

– запевнила Cardi B.