Епатажна зірка Бродвею Біллі Портер відкрив червону доріжку Оскара-2020: фото

50-річний артист американського бродвейського театру останніми роками епатує на червоних доріжках найкращих церемоній світу. Сьогодні ж, 9 лютого, він одним з перших прибув на червону доріжку премії Оскар-2020.

На червону доріжку 92-ї церемонії нагородження Оскар, що традиційно відбудеться у кінотеатрі "Долбі" в Лос-Анджелесі, Біллі Портер прибув у сяючому образі. Для світського виходу він обрав жіночий образ золотистого птаха – золоті обладунки у формі пір’я слугували за верх "луку", а низ вбрання мав форму пишної оранжевої спідниці із зображеннями стріл і птахів.

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За взуття Біллі Портер обрав масивні босоніжки на шнуруваннях бронзового відтінку. Доповнили образ актора ніжні золоті браслети.

Додамо, що схожий образ Біллі Портер обрав на Бал інституту костюма Метрополітен Met Gala у 2019 році. Образ золотого фенікса тоді особливо запам’ятався усім папараці та прихильникам актора.

Нещодавно Біллі Портер також епатував на червоній доріжці музичної премії Греммі, де обрав бірюзовий костюм та незвичний капелюшок.