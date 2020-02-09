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Епатажна зірка Бродвею Біллі Портер відкрив червону доріжку Оскара-2020: фото

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Біллі Портер на червоній доріжці Оскару-2020 / www.gettyimages.in

50-річний артист американського бродвейського театру останніми роками епатує на червоних доріжках найкращих церемоній світу. Сьогодні ж, 9 лютого, він одним з перших прибув на червону доріжку премії Оскар-2020.

На червону доріжку 92-ї церемонії нагородження Оскар, що традиційно відбудеться у кінотеатрі "Долбі" в Лос-Анджелесі, Біллі Портер прибув у сяючому образі. Для світського виходу він обрав жіночий образ золотистого птаха – золоті обладунки у формі пір’я слугували за верх "луку", а низ вбрання мав форму пишної оранжевої спідниці із зображеннями стріл і птахів.

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За взуття Біллі Портер обрав масивні босоніжки на шнуруваннях бронзового відтінку. Доповнили образ актора ніжні золоті браслети.

червона доріжка оскар 2020

Додамо, що схожий образ Біллі Портер обрав на Бал інституту костюма Метрополітен Met Gala у 2019 році. Образ золотого фенікса тоді особливо запам’ятався усім папараці та прихильникам актора.

 

 

Нещодавно Біллі Портер також епатував на червоній доріжці музичної премії Греммі, де обрав бірюзовий костюм та незвичний капелюшок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billy Porter (@theebillyporter)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billy Porter (@theebillyporter)

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Голлівуд Оскар 2020 Оскар
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