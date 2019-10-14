Епатажний Біллі Портер зіграє Фею-хресну в екранізації "Попелюшки"

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Біллі Портер
Біллі Портер / www.gettyimages.com

Актор з нетрадиційною орієнтацію Біллі Портер, який з'являється на публіці в епатажних образах, зіграє Фею-хресну у новому рімейку "Попелюшки" від студії Sony.

Актор підтвердив чутки про знімання в екранізації "Попелюшки". Про це пише видання Daily Mail

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Відомо, що співпродюсером майбутньої стрічки виступив телеведучий Carpool Karaoke Джеймс Корден, а роль головної принцеси Disney дісталася співачці Камілі Кабелло. Ймовірно, що вона буде брати участь у створенні саундтреку для стрічки. Крім того, як пишуть західні ЗМІ, злу мачуху може зіграти Ідіна Мензел, яка озвучила Ельзу у "Крижаному серці".

У мене зараз є пара фільмів, над якими я працюю. Також я буду грати фею в новому фільмі "Попелюшка",
– заявив Біллі Портер під час інтерв'ю на кінофестиваль у Нью-Йорку.

Зйомки повинні початися у Лондоні у лютому 2020 року, а дата офіційного релізу запланована на 21 листопада 2021 року.

Біллі Портер зіграє Фею-хресну у "Попелюшці"

Хто такий Біллі Портер? 50-річний актор Біллі Портер найбільше відомий за роллю в серіалі "Поза" (Pose), за що він отримав премію "Еммі" в номінації "Найкращий актор в драматичному телесеріалі". Чоловік став першим відкритим геєм, який отримав цю нагороду.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд
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