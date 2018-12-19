Епатажно: Ірина Шейк і Белла Хадід знялися у рекламній кампанії Versace – фото

154 Читать новость на русском
Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram @versace

Донателла Версаче презентувала нову яскраву рекламну кампанію бренду Versace весна-літо 2019, у якій знялися 32-річна Ірина Шейк, 22-річна Белла Хадід, 45-річна Шалом Харлоу, 18-річна Кріс Грікайте та інші моделі.

Автором кампейну став американський фотограф Стівен Майзель, а стилістами – Пет Макграт і Гвідо Палау.

Читайте також: Бренд Versace встановив фешн-рекорд в рекламі нової колекції: яскраві кадри

Донателла вміло та епатажно поєднала різні принти і фактури, передавши колекції літні та сексуальні мотиви. До прикладу, супермодель Белла Хадід позувала у яскравому вбранні з квітковим принтом. Її образ завершувала маленька сумка рожевого кольору та насичений макіяж з акцентом на очах.


Джіджі Хадід для рекламного кампейну Versace / Instagram @versace

Такі ж самі стрілки повторили і в образі російської моделі Ірини Шейк. Зірка приміряла чорну сукню з високим розрізом. Її look доповнили численні аксесуари на руках.


Ірина Шейк для рекламного кампейну Versace / Instagram @versace

А Шалом Харлоу продемонструвала оригінальний образ у костюмі з розкльошеними штанами.


Шалом Харлоу в рекламному кампейні Versace / Instagram @versace


Рекламний кампейн Versace / Instagram @versace


Рекламний кампейн Versace / Instagram @versace

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Ірина Шейк Белла Хадід
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
сьогодні 15:40 Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
15216
Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
сьогодні 10:00 Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
Олена Булан 733
Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
18 грудня 19:58 Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
2827
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
18 грудня 19:35 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
15179
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
18 грудня 16:25 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 6009
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
18 грудня 15:21 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 11212
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук