Епатажно: Ірина Шейк і Белла Хадід знялися у рекламній кампанії Versace – фото

Донателла Версаче презентувала нову яскраву рекламну кампанію бренду Versace весна-літо 2019, у якій знялися 32-річна Ірина Шейк, 22-річна Белла Хадід, 45-річна Шалом Харлоу, 18-річна Кріс Грікайте та інші моделі.

Автором кампейну став американський фотограф Стівен Майзель, а стилістами – Пет Макграт і Гвідо Палау.

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Донателла вміло та епатажно поєднала різні принти і фактури, передавши колекції літні та сексуальні мотиви. До прикладу, супермодель Белла Хадід позувала у яскравому вбранні з квітковим принтом. Її образ завершувала маленька сумка рожевого кольору та насичений макіяж з акцентом на очах.



Джіджі Хадід для рекламного кампейну Versace / Instagram @versace

Такі ж самі стрілки повторили і в образі російської моделі Ірини Шейк. Зірка приміряла чорну сукню з високим розрізом. Її look доповнили численні аксесуари на руках.



Ірина Шейк для рекламного кампейну Versace / Instagram @versace

А Шалом Харлоу продемонструвала оригінальний образ у костюмі з розкльошеними штанами.



Шалом Харлоу в рекламному кампейні Versace / Instagram @versace



Рекламний кампейн Versace / Instagram @versace



Рекламний кампейн Versace / Instagram @versace