Епатажного репера Кевіна Фрета жорстоко вбили у Пуерто-Рико: деталі

Латинську Америку сколихнула моторошна новина: у Пуерто-Рико жорстоко вбили популярного реп-виконавця Кевіна Фрета. На час смерті епатажному артисту було всього 24.

Як повідомляє Billboard, моторошне вбивство сталось зранку 10 січня. Кевін Фрет на своєму мотоциклі їхав вулицею Сан-Хуана, коли на нього напали невідомі. В епатажного артиста вистріли 8 разів. Від отриманих травм 24-річний Кевін Фрет помер у шпиталі.

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Інформацію про смерть репера вже підтвердив його менеджер Едуардо Родрігес. За словами чоловіка, правоохоронці відкрили кримінальне провадження та шукають нападників.

Він був артистичною душею, мрійником з великим серцем. Він горів музикою і міг ще так багато зробити. Це насильство має зупинитися. Ми всі повинні об'єднатися в ці важкі часи і молитись про мир для Пуерто-Рико,

– розповів менеджер Кевіна Фрета.

Варто зазначити, що 24-річний репер себе називав першим в Латинській Америці представником ЛГБТ-спільноти, який не соромиться цього. Кевін Фрет не боявся публічно говорити про свою сексуальну орієнтацію та ставав на захист таких же людей, як він. Окрім цього, репер був чи не єдиним артистом, що виконував пісні у стилі трепу.

"Кевін Фрет був відомий не тільки своїм музичним стилем, але й іміджем. Він порушував гендерні норми в Пуерто-Рико та вільно заявив про свою сексуальну орієнтацію. Це Кевін зробив у країні, де всі знущаються з секс-меншин і вбивають їх представників", – розповів письменник Семі Немір Оліварес.

El cantante puertorriqueño Kevin Fret, fue asesinado en la madrugada de hoy en Santurce. Fret quien estaba incursionando en la música urbana como el primer cantante de trap abiertamente gay, recibió 8 disparos. pic.twitter.com/dBXmG9ce2F — Joshua Betancourt (@jebr02) 10 січня 2019 р.

До слова, Кевін Фрет розпочав свою вокальну кар'єру на початку 2018 року. Його перша пісня "Soy así" одразу ж підкорила латиноамериканські чарти та стала популярною. Згодом артист записав спільну композицію з Майком Дюраном, до якої зняли ефектний кліп.

Дивіться кліп до пісні Майкла Дюрана та Кевіна Фрета "Diferente" (відео 18+):