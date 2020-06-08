Колишній фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський часу не гає та продовжує займатися своєю улюбленою справою – музикою. Він, зокрема, разом із іншим музикантом Іваном Маруничем ще торік створив проєкт під назвою "Ол.Ів.’Є". А нещодавно хлопці представили нову пісню, в якій висловилися проти забудови гірського масиву Свидовець у Карпатах.

Новий трек гурту "Ол.Ів.’Є" під назвою Free Svydovets: що відомо

Авторами композиції власне й виступили Іван Марунич і Сашко Положинський. Останній, зокрема, написав текст.

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Пісню гурт "Ол.Ів.’Є" виклав у соцмережах. До прикладу, за два дні в ютьюбі ролик уже назбирав понад 2 тисячі переглядів. Водночас гурт супроводжує свої дописи хештегом #FreeSvydovets.

"Протягом останніх декількох років активісти протидіють забудові гірського масиву Свидовець у Карпатах. На місці тисячолітніх лісів та гір планують збудувати гірсько-лижний комплекс, навічно стираючи з землі десятки кілометрів унікальної природи. Боротьба триває!"

– мовиться в описі до відео.

У фейсбуці Положинський підкреслив, "Свидовець – прекрасний і важливий. І його цінність полягає саме в такому вигляді – ледь цивілізованому, більше – сходженому, менше – з’їждженому.

"Я би дуже хотів, щоб таким він і лишався. В міру диким, в міру доступним", – зауважив музикант.

Текст пісні Free Svydovets

Чи бачили ви ту красу?

Цю зелень там унизу

Синь навколишніх гір

Та їхню безмежну шир

Цю чистоту води

Диких тварин сліди

Камені серед трав

І квіти яскравих барв?

Там, де пройдуть трактори

Не побачиш красу згори

Завалять мільйонами тонн

Замість трави – бетон

Зникне прадавній ліс

Зелень піде на хмиз

Руйнування не знає меж

А знищене не повернеш

Хто ти – митар чи митець

Чи пацифіст, чи боєць

Йог чи святий отець –

Підтримай #FreeSvydovets!

Кожен із нас – молодець

Мільйони чистих сердець

Хай буде щасливим кінець –

Підтримай #FreeSvydovets!

Доки стачає сил

Не міняймо життя на пил

Спалахне жевріючий дух -

Спротив, активність, рух!

Єдність у боротьбі –

Підмога самим собі

Доки ще маємо час –

Все залежить від нас!

Хто ти – митар чи митець

Чи пацифіст, чи боєць

Йог чи святий отець –

Підтримай #FreeSvydovets!

Кожен із нас – молодець

Мільйони чистих сердець

Хай буде щасливим кінець –

Підтримай #FreeSvydovets!

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"Ол.Ів.’Є" – Free Svydovets: дивіться відео

Що відомо про відхід Положинського з "Тартака"

5 лютого Олександр Положинський публічно заявив, що більше не виступатиме з гуртами "Тартак" і "Був'є". Причину такого радикального рішення він не оприлюднив, однак зізнався, що записувати відео та інформувати про це прихильників і колег було непросто.

Також артист попросив із розумінням поставитися до його заяви та не турбувати дзвінками. Водночас, згідно із відеозверненням, завершувати вокальну кар'єру Сашко Положинський не збирається. Співак очікує на нові проєкти, про які наразі розповідати не має наміру.