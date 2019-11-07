Еротичні провокації від Ельзи Госк: якими фото вражала "ангел" Victoria's Secret (18+)

Шведська модель Ельза Госк 7 листопада святкує 31-річчя. Модель отримала шалену популярність після приєднання до "ангелів" Victoria's Secret. Однак і до співпраці з білизняним брендом Ельза Госк залюбки позувала у провокативних образах.

Як і колеги по Victoria's Secret, Ельза Госк розпочала модельну кар'єру ще в шкільні роки. Перші зйомки шведської красуні відбулись у 2002 році, коли їй було всього 14 років. Та стрімкий старт змусив Ельзу взяти паузу та приділити весь свій час навчанню. Сама модель не приховує, що цей час допоміг їй визначитись, чого вона хоче від життя.

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Всього через 2 роки Ельза Госк переїхала до Нью-Йорка, де почала активно будувати кар'єру манекенниці. Десятки зйомок, співпраця з популярними глянцями і дизайнерами, вихід на Тижнях моди, а в перервах – світські вечірки. До такого ритму Ельза Госк дуже швидко звикла. Запальну білявку, яка виділялась серед інших красунь скандинавською зовнішністю, помітили агенти Victoria's Secret, які й запросили її до співапрці. Тільки після 3 років участі в грандіозних шоу Ельза Госк офіційно стала "ангелом".

Наразі модель є однією з найуспішніших у світі. Кожен вихід Ельзи Госк на подіум відзначається фурором, а всі бренди роблять її головною зіркою показів. Не менш успішним є і блог манекенниці, в якому є чимало сексуальних знімків. Тож якими провокаціями відзначилась Ельза Госк за останні кілька місяців – дивіться у спекотній підбірці LifeStyle 24.