Еротичні сцени, які увійшли в історію кіно: відео та фото 18+

Жодне сучасне кіно, мабуть, не обходиться без еротичних сцен, які привертають увагу кіноманів. Щороку режисери вдаються до все більших провокацій, які згодом стають легендарними.

Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 5 сексуальних епізодів, які вже увійшли в історію світового кіно.

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"Титанік"

Мабуть, не знайдеться у світі й одного кіномана, який би не дивився драматичний фільм "Титанік". Попри захопливу і трагічну історію всі глядачі пам'ятають звабливу сцену кохання головних героїв у машині. Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет виглядали дуже переконливо в кадрі та й досі розбурхують мережу.

"Це було досить красиво. Я пам'ятаю, коли камера перестала знімати і Лео встав і пішов, я лежала там і думала: "Як шкода, що це закінчилося", – розповіла згодом Кейт Вінслет у коментарі журналу People.

Дивіться уривок фільму "Титанік": відео 18+

За даними західних ЗМІ, Кейт Вінслет до кінця не хотіла погоджуватись брати участь у цих кадрах, проте згодом не пошкодувала. Про фільм та й акторів заговорив весь світ!



Оголена Кейт Вінслет у кінострічці "Титанік" / Кадр з фільму

"Основний інстинкт"

Та якщо йде мова про еротичні сцени, перше, що спадає на думку – Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт". Акторка на екрані майстерно поєднала небезпечність, жіночу хитрість та сексуальність. Ну, а її знаменита сцена на допиті може з легкістю отримати першість серед еротичних кадрів.

Дивіться фрагмент фільму "Основний інстинкт" з Шерон Стоун: відео 18+

"Містер і місіс Сміт"

Культовою став і секс між головними героями фільму "Містер і місіс Сміт". За сюжетом, двоє кілерів одружуються, не знаючи правди про свого партнера. Та коли все таємне стає явним, подружжя намагається вбити один одного. У запалі Бред Пітт та Анджеліна Джолі використовують усі підручні засоби: ножі, пляшки і, звісно ж, пістолети. Та після боротьби не стримують пристрасті.

Дивіться еротичні кадри з фільму "Містер і місіс Сміт": відео 18+

Цікаво, що пристрасть на знімальному майданчику розпалила почуття між акторами. Після виходу фільму "Містер і місіс Сміт" Бред Пітт розлучився з Дженніфер Еністон та закрутив роман, а згодом одружився з Анджеліною Джолі. У 2019-му після серії гучних скандалів подружжя таки розлучилось.



Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Кадр з фільму

"Красуня"

В історію кіно увійшли й кадри з культового фільму "Красуня". Кінострічка з Річардом Гіром та Джулією Робертс розповідає історію кохання мільйонера та дівчини, яка стала повією. І, здавалось би, з таким сюжетом фільм має бути наповнений еротичними кадрами. Та сцени кохання героїв режисери показали дуже скромно, залишивши глядачам додумати їхнє продовження.

Дивіться фрагмент з фільму "Красуня": відео 18+

"50 відтінків сірого"

Не можна не згадати і фільм 2015 року – "50 відтінків сірого". Кінострічка може стати своєрідним посібником для дорослих, адже головні герої там точно не полюбляють класичний секс.

Культовими, звісно, стали не всі кадри фільму. Найбільше запам'яталось глядачам фрагмент, коли головний герой, якого зіграв актор Джеймі Дорнан, вперше показує своїй обраниці (Дакоті Джонсон) кімнату із секс-іграшками.

Дивіться фрагменти з кінострічки "50 відтінків сірого": відео 18+