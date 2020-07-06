Всього за кілька днів стрічка "365 днів" (365 dni) очолила рейтинг стрімінгової платформи Netflix, адже її переглянули мільйони кіноманів. та якщо одні глядачі засипали еротичний фільм компліментами, то інші не стримували критики. Серед хейтерів опинилась і відома співачка Даффі, яка вимагає забрати стрічку з Netflix.

Заява співачки Даффі

Відповідне звернення вона вже надіслала керівництву компанії, передає Deadline. Даффі заявила, що сама пережила досвід сексуального насилля, тому вбачає у стрічці "365 днів" своєрідне заохочення до жорстокості щодо жінки. Рішення представників Netflix артистка вважає безвідповідальним, адже еротичний фільм може стимулювати інших до викрадення людей та сексуального рабства.

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Що відомо про секс-скандал із Даффі Співачка Даффі ще у лютому 2020 року розповіла прихильникам, що була жертвою зґвалтування. Артистка не приховувала, що злочин стався у 2010 році, коли вона святкувала день народження у ресторані. Тоді Даффі накачали наркотиками та тримали у полоні у готельному номері. Ґвалтівник спеціально вивіз артистку з країни, щоб її не впізнали адміністратори готелю. Тільки після 4 тижнів неволі Даффі вдалось втекти.

"Мені б не хотілося писати вам, але мої страждання змушують мене робити це через насильницький досвід, який я перенесла, який ви вирішили представити як "дорослу" еротику. "365 днів" вихваляє жорстоку реальність сексуальної торгівлі, викрадення людей і зґвалтувань… Я просто не уявляю, як Netflix міг не помітити, наскільки це недбало, нечутливо і небезпечно", – заявила Даффі.

Співачка додала, що близько 25 мільйонів людей стали жертвами торгівлі людьми. Кількість жінок і дівчат з цієї моторошної цифри щороку складає не менше 80%. Окрім цього, Даффі наголосила, що жертвами сексуального рабства стають неповнолітні, тому артистка звернулась з вимогою припинити транслювати фільм "365 днів".

Чому фільм "365 днів" потрапив у скандал

Польський еротичний фільм "365 днів" вийшов на великий екран у лютому 2020 року, перед тим, як Даффі зізналась, що була жертвою сексуального насилля. Стрічка розповідає про італійця Массімо Торрічеллі, який після трагічної смерті батька очолює сицилійську мафію. Та весь цей час він мріє знайти дівчину, образ якої побачив, коли опинився за крок до смерті. І Массімо таки вдається це зробити: польська красуня Лора приїжджає до Італії на відпочинок намагаючись врятувати свої стосунки. Та саме там вона потрапляє у полон італійського мафіозі, який дає їй рік на те, щоб вона закохалась.

Підкорити серце своєї коханої Массімо береться різними способами, тому на глядачів чекають відверті сцени з роздяганням та сексу. Та не минає й кількох місяців, як Лора закохується в мафіозі.

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Такий сюжет вже встигли розкритикувати тисячі глядачів. Вони заявили, що головна героїня має стокгольмський синдром, коли у жертви виникають почуття до свого кривдника. Саме тому стрічка "365 днів" отримала одну з найнижчих оцінок на IMDb – 3,4.

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